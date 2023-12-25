Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

Изменения Верховного Суда в подходах к работе следует распространить на апелляционные и местные суды – Верховный Суд

В Кассационном хозяйственном суде рассказали, что Верховный Суд пользуется доверием участников судебных процессов.

Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом

Апелляционный суд постановил завершить апелляционное разбирательство в отсутствие второго обвиняемого, не предоставив последнему возможности выступить с последним словом, вышел в совещательную комнату и после выхода из нее объявил резолютивную часть постановленного решения.

Председатель Полтавского апелляционного суда обвиняется в нарушении норм судейской этики и попытках вмешаться в рассмотрение дел

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении председателя Полтавского апелляционного суда Сергея Галенкина по жалобе НАБУ.

По коэффициентам риска: НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке

Ранее из миллиона деклараций НАПК могло провести полную проверку только по тысяче, но, как пояснил Артем Сытник, теперь ситуация изменится – декларациям будут присваивать коэффициенты рискованности.

  1. Судебная практика
  2. / Кассационный гражданский суд

Верховный Суд определил юрисдикцию спора по взысканию денег по меморандуму между физлицами и договором займа

12:25, 25 декабря 2023
КГС ВС определил юрисдикцию спора по взысканию денежных средств по меморандуму, подписанному физическими лицами, которые получали деньги лично, а не как представители юридических лиц.
Верховный Суд определил юрисдикцию спора по взысканию денег по меморандуму между физлицами и договором займа
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Спір за позовом фізичних осіб про стягнення грошових коштів за меморандумом та договором позики, підписаними фізичними особами, які отримували грошові кошти особисто, а не як уповноважені представники юридичних осіб, належить до розгляду в порядку цивільного судочинства.

У справі, яку переглядав Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, між чотирма ТОВ в особі відповідачів – двох фізичних осіб з однієї сторони (Сторона 2) і позивачами з іншої сторони (Сторона 1) – було укладено меморандум. Відповідно до його умов Сторона 1 заборгувала гроші, які були направлені на сільськогосподарське виробництво та торгові операції для набуття автотранспорту і сушильного обладнання, його проєктування, монтажу та пусконалагоджувальних робіт; сторони домовилися про умови погашення боргу. Позивачі просили суд стягнути в солідарному порядку з відповідачів кошти, передбачені меморандумом.

Суд першої інстанції, рішення якого залишив без змін апеляційний суд, закрив провадження у справі, оскільки в меморандумі вказана заборгованість юридичних осіб, яка пов’язана з їхньою господарською діяльністю.

КЦС ВС скасував судові рішення та направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду, зробивши такі правові висновки.

Ознаками спору, на який поширюється юрисдикція господарського суду, є: наявність між сторонами господарських відносин, врегульованих ЦК України, ГК України, іншими актами господарського й цивільного законодавства, і спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, яка передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

У порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б однією зі сторін є фізична особа, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Суди попередніх інстанцій зробили висновок, що заборгованість виникла між юридичними особами, яка пов’язана з їхньою господарською діяльністю.

Такий висновок є помилковим у частині зазначення відповідачів як учасників господарських правовідносин, оскільки вони не є стороною господарського договору.

Крім того, суди першої та апеляційної інстанцій не звернули уваги на те, що меморандум підписано відповідачами як фізичними особами, які отримували грошові кошти особисто, а не як уповноважені представники юридичних осіб.

Отже, у цій справі суб’єктний склад – це фізичні особи, між якими наявний спір про цивільне право, а саме стягнення грошових коштів за меморандумом та договором позики.

Позивачі скористалися своїм правом на визначення на власний розсуд відповідачами фізичних осіб.

Верховний Суд дійшов висновку, що, закривши провадження у справі та вказавши на необхідність розгляду позову в порядку господарського судочинства, суди не встановили дійсну правову природу меморандуму і розписки, не врахували суб’єктний склад сторін спору та підстави заявленого позову, а тому дійшли помилкового висновку про належність спору до юрисдикції господарських судів.

Постанова Верховного Суду від 18 жовтня 2023 року у справі № 495/1703/22 (провадження № 61-12618св23).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду