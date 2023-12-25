В Дании на побережье прибило обувь, холодильники и множество другого из попавшего в шторм судна

Из-за шторма с судна упали контейнеры.

Источник фото: скриншот из видео / tv2nord.dk

В Северном море из-за шторма с судна Mayview Maersk по предварительной оценке упали более 40 контейнеров. Судно направлялось в Гданьск в Польше. К берегам Дании прибило обувь, холодильники, медицинское оборудование и другие вещи.

Об этом пишут датские издания «The Maritime Executive», «TV2 Nord».

В заявлении компании Maersk говорится, что они получили сообщение о потере контейнеров ранним утром 22 декабря.

По информации СМИ, к берегу прибило 4 контейнера, а вещи разбросаны вдоль пляжей. На фотографиях видны холодильники, медицинские изделия, обувь и другие потребительские товары на пляжах.

Полицейские призывают местных не забирать товары с пляжей, так как эти действия могут расцениваться как воровство.

В Maersk также сообщили, что наняли компанию для поиска ящиков, которые были потеряны за бортом. Они сказали, что во время инцидента никто из экипажа не пострадал и что судно сейчас работает в обычном режиме.

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