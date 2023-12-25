У Данії на узбережжя прибило взуття, холодильники та безліч іншого із судна, яке потрапило у шторм

Через шторм із судна впали контейнери.

Джерело фото: скріншот із відео / tv2nord.dk

У Північному морі через шторм із судна Mayview Maersk за попередньою оцінкою впали понад 40 контейнерів. Судно прямувало до Гданська в Польщі. До берегів Данії прибило взуття, холодильники, медичне обладнання та інші речі.

Про це пишуть данські видання «The Maritime Executive», «TV2 Nord».

У заяві компанії Maersk сказано, що вони отримали повідомлення про втрату контейнерів рано вранці 22 грудня.

За інформацією ЗМІ, до берега прибило 4 контейнери, а речі розкидані вздовж пляжів. На фотографіях видно холодильники, медичні вироби, взуття та інші споживчі товари на пляжах.

Поліціянти закликають місцевих не забирати товари з пляжів, так як ці дії можуть розцінюватися як крадіжка.

У Maersk також повідомили, що найняли компанію для пошуку ящиків, які були втрачені за бортом. Вони сказали, що під час інциденту ніхто з екіпажу не постраждав і що судно зараз працює у звичайному режимі.

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