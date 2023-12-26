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У Київському апеляційному суді запрацював Електронний суд, — подавати документи можна через Електронний кабінет

07:00, 26 грудня 2023
Київський апеляційний суд під’єднали до модулів ЄСІТС, що дозволить відправляти та отримувати документи в електронному форматі.
У Київському апеляційному суді запрацював Електронний суд, — подавати документи можна через Електронний кабінет
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25 грудня Електронний суд запрацював для Київського апеляційного суду. Отже, тепер можна буде подавати до Київського апеляційного суду та отримувати документи через Електронний кабінет учасника справи. Про це повідомило ДП «Інформаційні судові системи». Раніше запуск відповідного функціоналу анонсували у ДСА.

Нагадаємо, автоматизована система документообігу «Апеляція», яка працює у Київському апеляційному суді, не була інтегрована до ЄСІТС.

Разом з тим, 18 жовтня 2023 року набрали чинності норми Закону 3200-IX про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів у ЄСІТС для обміну процесуальними документами із судом. Йдеться про зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ. До КПК відповідні зміни поки не передбачаються.

За новим законом адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС в обов`язковому порядку. В іншому випадку для них настають негативні процесуальні наслідки.

У Реєстрі судових рішень вже з’явилася низка ухвал ВС про залишення клопотань та інших документів від учасників процесу без розгляду у зв’язку з недотриманням ними норм нового Закону.

Автор: Наталя Мамченко

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