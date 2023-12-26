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В Киевском апелляционном суде заработал Электронный суд, — подавать документы можно через Электронный кабинет

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В Киевском апелляционном суде заработал Электронный суд, — подавать документы можно через Электронный кабинет

07:00, 26 декабря 2023
Киевский апелляционный суд подключили к модулям ЕСИТС, что позволит отправлять и получать документы в электронном формате.
В Киевском апелляционном суде заработал Электронный суд, — подавать документы можно через Электронный кабинет
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25 декабря Электронный суд заработал для Киевского апелляционного суда. Теперь можно будет подавать в Киевский апелляционный суд и получать документы через Электронный кабинет участника дела. Об этом сообщило ГП «Информационные судебные системы». Ранее запуск соответствующего функционала был анонсирован в ГСА.

Напомним, автоматизированная система документооборота «Апелляция», работающая в Киевском апелляционном суде, не была интегрирована в ЕСИТС.

Вместе с тем, 18 октября 2023 вступили в силу нормы Закона 3200-IX об обязательной регистрации электронных кабинетов в ЕСИТС для обмена процессуальными документами с судом. Речь идет об изменениях в ХПК, ГПК и КАСУ. В УПК соответствующие изменения пока не предусматриваются.

По новому закону адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС в обязательном порядке. В противном случае для них наступают отрицательные процессуальные последствия.

В Реестре судебных решений уже появился ряд определений ВС об оставлении ходатайств и других документов от участников процесса без рассмотрения в связи с несоблюдением ими норм нового Закона.

Автор: Наталья Мамченко

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