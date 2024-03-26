Кабмін пропонує врегулювати статус громадських об’єднань ветеранів війни

В Уряді вирішили додати визначення громадських об’єднань ветеранів війни.

Уряд 25 березня зареєстрував законопроект 11123 щодо правового статусу громадських об’єднань ветеранів війни.

Як зазначає Кабмін, станом на 24 лютого 2022 року кількість ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України становила майже 900 тисяч осіб, після Перемоги орієнтовно кількість таких осіб зросте більше, ніж втричі та становитиме майже 3 млн осіб.

«Перед українським суспільством стоїть великий виклик та ще більша відповідальність за виконання надважливої місії - соціалізація та повернення наших ветеранів війни до повноцінного цивільного життя», - вказує Уряд.

Отже, пропонується визначити, що громадські об’єднання ветеранів війни – це неприбуткові громадські організації та спілки, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Громадським об’єднанням ветеранів війни, що отримали в оренду державне або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено використовувати його в комерційних цілях.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають громадським об’єднанням ветеранів війни фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань.

Громадські об’єднання ветеранів війни звільняються від плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають.

Також ці громадські об’єднання зможуть отримувати в оренду державне та комунальне майно, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів.

Автор: Наталя Мамченко

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