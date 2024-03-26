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Кабмін затвердив план реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

13:23, 26 березня 2024
Уряд визначив заходи, строки виконання та органи, відповідальні за їх виконання, для реалізації низки завдань.
Кабмін затвердив план реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
Фото: kmu.gov.ua
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У вівторок, 26 березня, Кабінет міністрів України затвердив план заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Планом визначено заходи, строки виконання та органи, відповідальні за їх виконання, для реалізації завдань щодо:

врегулювання окремих питань адміністративно-територіального устрою;

переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу;

відновлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на деокупованих територіях;

розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності;

посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування для забезпечення здійснення визначених законодавством повноважень;

формування професійної конкурентної служби в органах місцевого самоврядування;

створення передумов для залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях, розвиток форм прямого народовладдя;

посилення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування.

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Кабмін

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