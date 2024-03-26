Кабмін затвердив план реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Уряд визначив заходи, строки виконання та органи, відповідальні за їх виконання, для реалізації низки завдань.

Фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 26 березня, Кабінет міністрів України затвердив план заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Планом визначено заходи, строки виконання та органи, відповідальні за їх виконання, для реалізації завдань щодо:

врегулювання окремих питань адміністративно-територіального устрою;

переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу;

відновлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на деокупованих територіях;

розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності;

посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування для забезпечення здійснення визначених законодавством повноважень;

формування професійної конкурентної служби в органах місцевого самоврядування;

створення передумов для залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях, розвиток форм прямого народовладдя;

посилення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.