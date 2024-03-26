Кабмин утвердил план реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти

Во вторник, 26 марта, Кабинет министров Украины утвердил план мер по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на 2024-2027 годы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Планом определены мероприятия, сроки выполнения и органы, ответственные за их выполнение, для реализации задач по:
урегулирование отдельных вопросов административно-территориального устройства;
переформатирование местных государственных администраций в органы префектурного типа;
возобновление деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти на деоккупированных территориях;
разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти по принципу субсидиарности;
усиление финансовой способности органов местного самоуправления для обеспечения осуществления определенных законодательством полномочий;
формирование профессиональной конкурентной службы в органах местного самоуправления;
создание предпосылок для привлечения жителей к принятию управленческих решений на местах, форм прямого народовластия;
усиление институциональной возможности ассоциаций органов местного самоуправления.
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