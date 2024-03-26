Российские баллистические ракеты могут долететь до Одессы за одну минуту, — Гуменюк

При угрозе атаки баллистики у одесситов есть минута, чтобы пройти до укрытия.

Баллистические ракеты рф могут долететь до Одессы из оккупированного Крыма за одну минуту. Об этом напомнила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

«Фактически, если есть угроза применения врагом баллистических ракет, у одесситов есть одна минута, чтобы пройти в укрытие. Впрочем, за прошедшие сутки предупреждение об опасности произошло за несколько минут до удара. Поэтому люди имели возможность перейти в укрытие. Собственно поэтому и не было такого большого количества пострадавших», - отметила Гуменюк.

По ее словам, одесситы стали внимательнее реагировать на тревоги о воздушной опасности.

«К сожалению, те удары, которые враг постоянно наносил по Одессе, стали для одесситов уроком. Именно поэтому люди спускаются в укрытие и стали намного внимательнее к воздушным тревогам», - добавила она.

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