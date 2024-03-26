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Російські балістичні ракети можуть долетіти до Одеси за одну хвилину, — Гуменюк

17:09, 26 березня 2024
При загрозі атаки балістики в одеситів є хвилина, щоб пройти до укриття.
Російські балістичні ракети можуть долетіти до Одеси за одну хвилину, — Гуменюк
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Балістичні ракети рф можуть долетіти до Одеси з окупованого Криму за одну хвилину. Про це нагадала очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі Еспресо.

«Фактично, якщо є загроза застосування ворогом балістичних ракет, в одеситів є одна хвилина, щоб пройти в укриття. Втім, минулої доби попередження про небезпеку відбулось за кілька хвилин до удару. Тому люди мали можливість перейти в укриття. Власне, тому й не було такої великої кількості постраждалих», - зазначила Гуменюк.

За її словами, одесити почали більш уважніше реагувати на тривоги про повітряну небезпеку.

«На жаль, ті удари, які ворог постійно завдавав по Одесі, стали для одеситів уроком. Саме тому люди спускаються в укриття і стали набагато уважними до повітряних тривог», - додала вона.

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