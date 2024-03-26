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Кабмин предлагает урегулировать статус общественных объединений ветеранов войны

13:13, 26 марта 2024
В Правительстве решили добавить определение общественных объединений ветеранов войны.
Кабмин предлагает урегулировать статус общественных объединений ветеранов войны
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Правительство 25 марта зарегистрировало законопроект 11123 о правовом статусе общественных объединений ветеранов войны.

Как отмечает Кабмин, по состоянию на 24 февраля 2022 года количество ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины составило почти 900 тысяч человек, после Победы ориентировочно количество таких лиц возрастет больше, и составит около 3 млн человек.

«Перед украинским обществом стоит большой вызов и еще большая ответственность за выполнение сверхважной миссии - социализация и возвращение наших ветеранов войны к полноценной гражданской жизни», - указывает Правительство.

Итак, предлагается определить, что общественные объединения ветеранов войны – это неприбыльные общественные организации и союзы, зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства и созданные с целью защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, экономических, социальных, культурных и других интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Общественным объединением ветеранов войны, получивших в аренду государственное или коммунальное имущество без аукциона, запрещено использовать его в коммерческих целях.

Центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления оказывают общественным объединениям ветеранов войны финансовую поддержку, кредиты из средств соответствующих бюджетов, а также бесплатно предоставляют дома, помещения, оборудование и другое имущество, необходимое для осуществления их уставных задач.

Общественные объединения ветеранов войны освобождаются от платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) в пределах средних норм потребления (предоставления), телефоном в занимаемых помещениях и домах.

Также эти общественные объединения смогут получать в аренду не содержащееся в Перечне первого типа государственное и коммунальное имущество без проведения аукциона для размещения реабилитационных учреждений для ветеранов.

Автор: Наталя Мамченко 

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