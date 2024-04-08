Командир підрозділу отримав від волонтерів вантажівку, однак разом з нею отримав і проблеми через те, що не поставив автомобіль на облік

Суд визнав, що у офіцера не було іншої можливості виконати завдання командування.

На фото: вантажівка «Mercedes-Benz», моделі Actros 1811

Стрийський міськрайонний суд Львівської області розглянув протокол про вчинення військового адміністративного правопорушення, складений щодо начальника автомобільної служби озброєння логістики однієї з військових частин Повітряних Сил Василя П.

Згідно з матеріалами справи про адміністративне правопорушення, у 2023 році Василь П. допустив перевищення службових повноважень.

Офіцер спочатку неправомірно закріпив номери військового зразку на вантажний автомобіль Mercedes-Benz Actros 1811, який не перебував на обліку у військовій частині та не був військовим майном, а потім віддав підлеглим наказ на використання вантажівки без технічного талону.

Також Василь П. прийняв волонтерську допомогу у розмірі 90 тис. гривень, однак теж не поставив її на облік у військовій частині.

Таким чином, офіцеру інкриміновано діяння, передбачене ч. 2 ст. 172-14 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративне правопорушення.

На думку керівництва військової частини, яке призначило проведення службового розслідування щодо Василя П., майор діяв неправомірно і допустив порушення військової дисципліни.

Сам Василь П. свою вину заперечив. Він зазначив, що на початку 2023 року отримав від командування наказ на логістичне забезпечення Повітряних Сил. Зокрема, офіцер мав потурбуватися про транспортування контейнерів для ракет з міста Дніпро до постійного місця дислокації підрозділу у місті Стрий. Зазначені контейнери були необхідні зенітним ракетним підрозділам.

Крім того, як зазначив офіцер, йому необхідно було відвезти в Харківську область танковий двигун для здійснення його ремонту.

Разом з тим, як повідомив Василь П., вантажного транспорту відповідних габаритів у своєму розпорядженні він не мав. Відтак, іншого варіанту, окрім як використати «проблемний» Mercedes-Benz у офіцера не було.

Дослідивши матеріали справи про адміністративне порушення, суд зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП, адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Разом з тим, ст. 17 цього ж Кодексу визначені обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

Так, за змістом зазначеної норми передбачено, що особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, не підлягає адміністративній відповідальності.

Відповідно до ст. 18 КУпАП, не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.

Також суд встановив, що вантажівка Mercedes-Benz була передана у відповідний підрозділ дещо раніше, ніж Василь П. був призначений на посаду начальника автомобільної служби озброєння логістики частини Повітряних Сил. А отримана волонтерська допомога у розмірі 90 тис. гривень була повністю відшкодована, що підтверджується долученими платіжними документами.

Відтак, суд зазначив, що Василь П. хоч і допустив перевищення службових повноважень, однак діяв в умовах крайньої необхідності.

Суд додав, що якби Василь П. не взяв на себе відповідальність, то забезпеченню зенітних ракетних підрозділів була б спричинена більш суттєва шкода.

Відтак, провадження щодо Василя П. було закрите судом у зв’язку із вчиненням ним дій у стані крайньої необхідності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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