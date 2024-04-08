Командир подразделения получил от волонтеров грузовик, однако вместе с ним получил и проблемы из-за того, что не поставил автомобиль на учет

Суд признал, что у офицера не было другой возможности выполнить задачу командования.

На фото: грузовик «Mercedes-Benz», модели Actros 1811

Стрыйский горрайонный суд Львовской области рассмотрел протокол о совершении военного административного правонарушения, составленный в отношении начальника автомобильной службы вооружения логистики одной из воинских частей Воздушных Сил Василия П.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, в 2023 году Василий П. допустил превышение служебных полномочий.

Офицер сначала неправомерно закрепил номера военного образца на грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros 1811, который не состоял на учете в воинской части и не был военным имуществом, а затем отдал подчиненным приказ использовать грузовик без технического талона.

Также Василий П. принял волонтерскую помощь в размере 90 тыс. гривен, однако тоже не поставил ее на учет в воинской части.

Таким образом, офицеру инкриминировано деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 172-14 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода) Кодекса об административном правонарушении.

По мнению руководства воинской части, которое назначило проведение служебного расследования в отношении Василия П., майор действовал неправомерно и допустил нарушение военной дисциплины.

Сам Василий П. свою вину отрицал. Он отметил, что в начале 2023 года получил от командования приказ на логистическое обеспечение Воздушных Сил. В частности, офицер должен был позаботиться о транспортировке контейнеров для ракет из города Днепр в постоянное место дислокации подразделения в городе Стрый. Указанные контейнеры требовались зенитным ракетным подразделениям.

Кроме того, как отметил офицер, ему необходимо было отвезти в Харьковскую область танковый двигатель для соответствующего ремонта.

Вместе с тем, как сообщил Василий П., грузовым транспортом соответствующих габаритов он не располагал. Следовательно, другого варианта, кроме как использовать «проблемный» Mercedes-Benz, у офицера не было.

Изучив материалы дела об административном нарушении, суд отметил, что согласно ч. 1 ст. 9 КоАП, административным правонарушением признается противоправное, виновное (преднамеренное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления и по которому законом предусмотрена административная ответственность.

Вместе с тем ст. 17 этого же Кодекса определены обстоятельства, исключающие административную ответственность.

Так, содержанием указанной нормы предусмотрено, что лицо, действовавшее в состоянии крайней необходимости, не подлежит административной ответственности.

Согласно ст. 18 КоАП, не является административным правонарушением действие, которое хотя и предусмотрено настоящим Кодексом или другими законами, устанавливающими ответственность за административные правонарушения, но совершенное в состоянии крайней необходимости. То есть, действие для устранения опасности, угрожающей государственному или общественному порядку, собственности, правам и свободам граждан, установленному порядку управления, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред менее значителен, чем возмещенный вред.

Также суд установил, что грузовик Mercedes-Benz был передан в соответствующее подразделение несколько раньше, чем Василий П. был назначен на должность начальника автомобильной службы вооружения логистики подразделения Воздушных Сил. А полученная волонтерская помощь в размере 90 тысяч гривен была полностью возмещена, что подтверждается предоставленными платежными документами.

Таким образом, суд отметил, что Василий П. хотя и допустил превышение служебных полномочий, однако действовал в условиях крайней необходимости.

Суд добавил, что если бы Василий П. не взял ответственность на себя, то обеспечению зенитных ракетных подразделений был бы нанесен более существенный ущерб.

В итоге, производство в отношении Василия П. было закрыто судом в связи с совершением им действий в состоянии крайней необходимости.

Автор: Вячеслав Хрипун

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