Ограниченно пригодным военнообязанным не нужно повторно проходить ВЛК, — Полтавский ТЦК, ОБНОВЛЕНО

Изменения в законодательство, подписанные Президентом, касаются допризывников и военнослужащих, но не военнообязанных граждан, - заявили в Полтавском областном ТЦК.

ОБНОВЛЕНО. По состоянию на 18-30 Полтавский ТЦК удалил это сообщение у себя из фейсбука. Очевидно, оно было сделано по ошибке.

В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что ограниченно пригодным военнообязанным не нужно повторно проходить ВЛК.

По-прежнему они должны делать это только один раз в год.

Отмечается, что изменения в законодательство, подписанные Президентом Украины Владимиром Зеленским 3 апреля, касаются допризывников и военнослужащих, но не военнообязанных граждан.

Кроме того, закон вступает в силу только через месяц, а нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого закона, будут изменены еще через три месяца.

"Отслеживаются трактовки, что теперь граждане, которые решением военно-врачебных комиссий были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны повторно пройти ВЛК. Обращаем внимание, что подобные изменения касаются статьи 14 ("Приписка граждан Украины к призывным участкам") и статьи 26 ( "Увольнение с военной службы") Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". То есть изменения касаются допризывников и военнослужащих, но не военнообязанных граждан", - отмечают в Полтавском ТЦК.

Напомним, что Зеленский 2 апреля подписал закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных. Мужчины, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Также член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский во время телемарафона отметил, что ограниченно годных могут отправить в боевые подразделения.

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