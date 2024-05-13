Україна повинна посилити контроль за перевірками доброчесності суддів, включно з Верховним Судом, та контролювати витрачання коштів на відновлення пошкоджених судів – про що заявили міністри юстиції G7

Міністри юстиції країн «Великої сімки» опублікували декларацію, в якій йдеться про посилення перевірок доброчесності в усіх українських судах, включно з Верховним Судом, та про посилення контролю за витрачанням грошей на відновлення судів.

Україна повинна посилити інструменти доброчесності для подолання корупційних ризиків у всіх українських судах, включаючи Верховний Суд, зокрема шляхом покращення перевірки декларацій доброчесності суддів та відповідних дисциплінарних проваджень. Про це зазначено у додатку до Венеціанської декларації міністрів юстиції країн G7 за результатами зустрічі 9-10 травня.

Крім того, у декларації партнери зобов’язалися підтримувати Україну в заходах для зниження ризику корупції при укладенні договорів на фізичну реконструкцію установ системи правосуддя, пошкоджених чи зруйнованих внаслідок війни.

Також вони підкреслили, що важливо забезпечити безперебійне кваліфікаційне оцінювання суддів ВККС, своєчасне заміщення вакантних посад у суддівському корпусі та належне кадрове забезпечення антикорупційних органів, зокрема ВАКС та САП.

«Міністри юстиції «Великої сімки» зобов’язалися підтримувати зусилля з боротьби з корупцією для відновлення України.

Ми переконані, що розвиток верховенства права, зміцнення демократичних інституцій та боротьба з корупцією в Україні має вирішальне значення для довгострокової стабільності, безпеки та процвітання України. Подолання корупції також допоможе запобігти нецільовому використанню коштів на реконструкцію, забезпечить прозорий розподіл іноземної допомоги та ресурсів і матиме вирішальне значення для довгострокового відновлення України. Ми вітаємо прогрес, досягнутий Україною в цьому відношенні, підтверджуючи непохитну відданість міністрів юстиції G7 продовжувати нашу підтримку цих зусиль у межах наших повноважень через відповідні двосторонні, регіональні та багатосторонні канали.

Усвідомлюючи додаткові зусилля з реконструкції, які Україні доведеться вжити у сфері юстиції, ми заявляємо про наше зобов’язання підтримувати Україну в її прагненні створити комплексну та повністю ефективну систему боротьби з корупцією.

Ми також підтверджуємо нашу рішучу підтримку Спеціальної групи Великої сімки з боротьби з корупцією в Україні («ACT for Ukraine») і закликаємо ACT для України продовжувати надавати свій досвід для підтримки України в її поточних і майбутніх зусиллях із запобігання та боротися з корупцією», - йдеться в заяві.

Так, у заяві йдеться про те, що Україні потрібно ще більше зміцнити антикорупційну систему, зокрема шляхом поступового приведення у відповідність із відповідним законодавством ЄС та розробки нової національної антикорупційної стратегії з акцентом на відповідні сектори.

«Деякі рекомендації та висновки відповідних міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, включаючи ООН, GRECO та OECD, виконано лише частково» - підкреслено в документі.

Також у заяві міністрів повідомляється, що для України будуть подальші рекомендації для протидії хабарництву.

«У лютому 2023 року Україна отримала статус учасника Робочої групи ОЕСР з хабарництва (WGB) з очікуванням, що до лютого 2025 року вона запровадить правові реформи, щоб відповідати вимогам, необхідним для повноправного членства в WGB.

Наразі триває другий цикл огляду України згідно з Механізмом огляду імплементації Конвенції ООН проти корупції у сфері попередження та повернення активів, результатом якого будуть подальші рекомендації у цих сферах» - вказали міністри.

«Вітаючи зусилля, які вже вжила «Група підтримки послів Великої сімки для України» щодо її пріоритетів на 2024 рік, міністри юстиції Великої сімки працюватимуть разом з українським урядом, щоб визначити та заповнити будь-які прогалини, що залишилися після значного прогресу, досягнутого в оновленні правової бази України» - додають автори заяви.

Отже, на основі рекомендацій та висновків ООН, Європейської Комісії, ОЕСР та GRECO, наступні чотири сфери були визначені як ключові пріоритети для постійної підтримки України з боку міністрів юстиції G7.

Далі наводимо ці сфери та зобов’язання, які взяли на себе учасники зустрічі.

(I) Прозорий відбір на основі заслуг

Пам’ятаючи про застосовні міжнародні стандарти та практику процедур відбору осіб на державні посади, для сприяння зміцненню довіри громадськості до української судової системи важливо підтримувати прогрес, уже досягнутий у цій сфері, посилюючи ефективне та адекватне впровадження антикорупційних заходів для прозорого відбору суддів і прокурорів на основі заслуг. Також важливо забезпечити безперебійне кваліфікаційне оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, своєчасне заміщення вакантних посад у суддівському корпусі та належне кадрове забезпечення антикорупційних органів, зокрема ВАКС та САП.

Наше зобов’язання: ми підтверджуємо нашу підтримку надання технічної допомоги та розбудови потенціалу для виконання рекомендацій відповідних органів у сфері «прозорого відбору на основі заслуг.

(II) Етика та доброчесність

Нагадуючи, що плани доброчесності та кодекси етики діють у ключових частинах державного управління та судової системи України, важливо підтримувати повне та неухильне впровадження таких планів та кодексів. Важливо також посилити інші існуючі інструменти доброчесності для подолання корупційних ризиків у всіх українських судах, включаючи Верховний Суд, зокрема шляхом покращення перевірки декларацій доброчесності суддів та відповідних дисциплінарних проваджень.

Наше зобов’язання: ми підтверджуємо нашу підтримку надання технічної допомоги та розбудови спроможності, спрямованої на повну та стабільну реалізацію, а також посилення інструментів доброчесності в державному управлінні та судовій системі України.

(III) Повне впровадження та подальше посилення існуючих превентивних антикорупційних заходів у контрактах, укладених на фізичну реконструкцію установ системи правосуддя

Незважаючи на триваючу війну, судова система України залишається в основному функціональною; однак наразі близько 15% судів не працюють по всій країні. З початком війни багато судових установ було серйозно пошкоджено, повністю знищено або зайнято російськими агресорами; суддів, прокурорів та адміністративний персонал цих судових установ було переведено в інші місця.

Наше зобов’язання: ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну в подальшому зміцненні існуючих превентивних заходів для зниження ризику корупції щодо контрактів, укладених на фізичну реконструкцію установ системи правосуддя, в тому числі шляхом повної реалізації як Національної антикорупційної стратегії України, так і та відповідної Державної антикорупційної програми.

(IV) Навчання

Важливо сприяти багаторівневим навчальним ініціативам (призначеним не лише для суддів і прокурорів, а й для адміністративного персоналу судових установ та працівників антикорупційних установ), спрямованих на інформування та навчання практикуючих суддів і юристів у боротьбі з корупцією, а також продовжити з уже наявними. Важливо, щоб нові програми не дублювали поточні зусилля в цій сфері, щоб забезпечити цілеспрямоване та ефективне проведення основного навчання у сфері антикорупційної допомоги.

Навчальні курси мають бути зосереджені на посиленні спроможності суддів, прокурорів і слідчих у сфері боротьби з корупцією/хабарництвом та з метою повної співпраці між правоохоронними органами, установами, прокуратурою та судовою системою.

При розробці навчальних програм особливу увагу слід приділяти міжнародній співпраці для повернення економічних і фінансових ресурсів, незаконно привласнених внаслідок корупційних правопорушень, маючи на меті також відшкодування заподіяних збитків.

Наше зобов’язання: ми підтверджуємо наше зобов’язання просувати та продовжувати багаторівневі навчальні ініціативи щодо подолання та запобігання корупції, призначені для суддів, прокурорів, правоохоронних органів та адміністративного персоналу. Ми також підтверджуємо наше зобов’язання ділитися передовим досвідом для належного функціонування судових органів з метою посилення верховенства права.

Також у заяві відзначено, що Україні потрібно модернізувати систему електронного правосуддя: «Система E-Court, яка дозволяє брати участь у судових процесах через відео та електронні документообіги, що дозволяють подавати документи онлайн. Щоб підвищити ефективність цієї системи, необхідно її модернізувати».

«Будь-яке подальше виконання цієї Заяви відбуватиметься в рамках ACT для України, а результати будуть представлені напередодні щорічної зустрічі міністрів юстиції G7» - підсумували автори заяви.

Автор: Наталя Мамченко

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