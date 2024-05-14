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На Буковині правоохоронець за $6500 перевозив ухилянтів до кордону та допомагав потрапити до Румунії

07:00, 14 травня 2024
Правоохоронці ліквідували канал переправлення ухилянтів за кордон.
На Буковині правоохоронець за $6500 перевозив ухилянтів до кордону та допомагав потрапити до Румунії
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На Буковині затримали правоохоронця, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зловмисник пропонував охочим виїхати з України перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Надалі, маючи інформацію про чергування і маршрути руху прикордонних нарядів, він пояснював чоловікам маршрут для пішого перетину кордону з Румунією.

Коштувала така «послуга» по 6500 доларів США з кожного клієнта.

12 травня правоохоронця затримали «на гарячому» після отримання коштів від чергового охочого нелегально покинути країну.

Фігурант підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами й вказівками, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

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