На Буковині правоохоронець за $6500 перевозив ухилянтів до кордону та допомагав потрапити до Румунії

Правоохоронці ліквідували канал переправлення ухилянтів за кордон.

На Буковині затримали правоохоронця, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зловмисник пропонував охочим виїхати з України перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Надалі, маючи інформацію про чергування і маршрути руху прикордонних нарядів, він пояснював чоловікам маршрут для пішого перетину кордону з Румунією.

Коштувала така «послуга» по 6500 доларів США з кожного клієнта.

12 травня правоохоронця затримали «на гарячому» після отримання коштів від чергового охочого нелегально покинути країну.

Фігурант підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами й вказівками, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

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