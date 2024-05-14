На Буковине правоохранитель за $6 500 перевозил уклонистов до границы и помогал попасть в Румынию

Правоохранители ликвидировали канал переправки уклонистов за границу.

На Буковине задержали правоохранителя, который помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Злоумышленник предлагал желающим уехать из Украины перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. В дальнейшем, располагая информацией о дежурствах и маршрутах движения пограничных нарядов, он объяснял мужчинам маршрут для пешего пересечения границы с Румынией.

Стоила такая «услуга» по 6500 долларов США с каждого клиента.

12 мая стражи порядка задержали его «на горячем» после получения средств от очередного желающего нелегально покинуть страну.

Фигурант подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами и указаниями, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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