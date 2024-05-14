На Буковине правоохранитель за $6 500 перевозил уклонистов до границы и помогал попасть в Румынию

На Буковине задержали правоохранителя, который помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.
Злоумышленник предлагал желающим уехать из Украины перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. В дальнейшем, располагая информацией о дежурствах и маршрутах движения пограничных нарядов, он объяснял мужчинам маршрут для пешего пересечения границы с Румынией.
Стоила такая «услуга» по 6500 долларов США с каждого клиента.
12 мая стражи порядка задержали его «на горячем» после получения средств от очередного желающего нелегально покинуть страну.
Фигурант подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами и указаниями, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.
Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.