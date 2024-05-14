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На Буковине правоохранитель за $6 500 перевозил уклонистов до границы и помогал попасть в Румынию

07:00, 14 мая 2024
Правоохранители ликвидировали канал переправки уклонистов за границу.
На Буковине правоохранитель за $6 500 перевозил уклонистов до границы и помогал попасть в Румынию
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На Буковине задержали правоохранителя, который помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Злоумышленник предлагал желающим уехать из Украины перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. В дальнейшем, располагая информацией о дежурствах и маршрутах движения пограничных нарядов, он объяснял мужчинам маршрут для пешего пересечения границы с Румынией.

Стоила такая «услуга» по 6500 долларов США с каждого клиента.

12 мая стражи порядка задержали его «на горячем» после получения средств от очередного желающего нелегально покинуть страну.

Фигурант подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами и указаниями, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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