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Чи підлягають апеляційному оскарженню ухвали слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку статті 174 КПК – позиція Об’єднаної палати ККС

13:44, 24 червня 2024
Верховний Суд пояснив, чи підлягають апеляційному оскарженню ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна та про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК.
Чи підлягають апеляційному оскарженню ухвали слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку статті 174 КПК – позиція Об’єднаної палати ККС
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Ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна та про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК, апеляційному оскарженню не підлягають. Про це зазначила Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду в постанові від 20 травня 2024 року по справі №712/191/23.

Обставини справи

Ухвалою слідчого судді відмовлено у задоволенні клопотання представника власника майна – адвоката про скасування арешту майна в кримінальному провадженні.

Апеляційний суд закрив провадження за апеляційною скаргою адвоката на ухвалу слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна.

У касаційній скарзі адвокат стверджує, що ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні призводить до таких же правових наслідків, як і ухвала про арешт майна, тому вважав, що апеляційному оскарженню підлягають не лише ухвали слідчого судді про арешт майна або про відмову в ньому, а також і ухвали про скасування або про відмову в скасуванні арешту майна.

Підстави розгляду кримінального провадження Об’єднаною палатою Касаційного кримінального суду 

ОП ККС розглянула дану справу, з огляду на необхідність формування єдиної правозастосовної практики щодо можливості апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна, а також про повне або часткове скасування арешту майна.

Врешті Об’єднана палата Касаційного кримінального суду залишила без змін ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції ОП ККС констатує, що перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування в апеляційному порядку, визначено в ст. 309 КПК.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК до цього переліку відносяться ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову в ньому.

Ухвали слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК, до цього списку не відносяться.

При цьому відмова у скасуванні арешту майна не позбавляє особу права звернутися до суду з повторним клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК як на досудовому розслідуванні, так і під час судового провадження.

Встановлення законодавцем такого обмеження права на апеляційне оскарження рішень слідчих суддів має легітимну мету, не порушує принципу пропорційності між гарантованими правами особи у ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і суспільною необхідністю, а також відповідає принципу правової визначеності. За таких обставин, ухвали слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна, а також про повне або часткове скасування арешту майна відповідно до положень п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК у взаємозв’язку зі статтями 170, 173, 174 КПК апеляційному оскарженню не підлягають.

Висновок щодо правозастосування положень п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК у взаємозв’язку зі статтями 170, 173, 174 КПК:

Ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна та про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК, апеляційному оскарженню не підлягають.

Автор: Наталя Мамченко 

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Чи підлягають апеляційному оскарженню ухвали слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку статті 174 КПК – позиція Об’єднаної палати ККС

Верховний Суд пояснив, чи підлягають апеляційному оскарженню ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна та про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК.

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