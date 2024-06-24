У разі відмови віддати кошти – зловмисники погрожували фізичним насильством.

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На Черкащині викрито двох осіб, які вимагали 5 мільйонів гривень від сина загиблого військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Їм повідомлено про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, підозрювані дізналися про виплату сину загиблого військовослужбовця одноразової грошової допомоги від держави та вирішили заволодіти частиною цих коштів.

Один із чоловіків назвався ще одним рідним сином загиблого українського захисника і стверджував, що має право на виплачені гроші.

Вони вимагали від потерпілого 5 мільйонів гривень. А в разі відмови віддати їм кошти – погрожували фізичним насильством.

Правоохоронці затримали підозрюваних після чергової передачі частини коштів у сумі 60 тисяч гривень.

Наразі обом обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

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