В Черкасской области разоблачены два человека, которые требовали 5 миллионов гривен от сына погибшего военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Им сообщено о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемые узнали о выплате сыну погибшего военнослужащего единовременного пособия от государства и решили завладеть частью этих средств.
Один из мужчин представился еще одним родным сыном погибшего украинского защитника и утверждал, что имеет право на выплаченные деньги.
Они потребовали от потерпевшего 5 миллионов гривен. А в случае отказа отдать им средства – угрожали физическим насилием.
Правоохранители задержали подозреваемых после очередной передачи части средств на сумму 60 тысяч гривен.
Обе избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
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