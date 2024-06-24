В случае отказа отдать деньги – злоумышленники угрожали физическим насилием.

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В Черкасской области разоблачены два человека, которые требовали 5 миллионов гривен от сына погибшего военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Им сообщено о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые узнали о выплате сыну погибшего военнослужащего единовременного пособия от государства и решили завладеть частью этих средств.

Один из мужчин представился еще одним родным сыном погибшего украинского защитника и утверждал, что имеет право на выплаченные деньги.

Они потребовали от потерпевшего 5 миллионов гривен. А в случае отказа отдать им средства – угрожали физическим насилием.

Правоохранители задержали подозреваемых после очередной передачи части средств на сумму 60 тысяч гривен.

Обе избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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