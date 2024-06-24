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Во Львове военные силой затащили мужчину в автобус: в ТЦК прокомментировали «приглашение» в авто

15:42, 24 июня 2024
В ТЦК прокомментировали видео, заявив, что мужчина, который 9 лет не появлялся в ТЦК, вел себя «неадекватно».
Во Львове военные силой затащили мужчину в автобус: в ТЦК прокомментировали «приглашение» в авто
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Во Львове произошел очередной конфликт с участием работников ТЦК и СП, когда военкомы силой пытались мобилизовать мужчину, ударив его по ногам дверью микроавтобуса. Однако в ТЦК отрицают избиение мужчины.

Об этом говорится в официальном заявлении Львовского ТЦК СП.

На кадрах видно, как военные пытаются задержать мужчину, запихивая его в микроавтобус. Женщина и другой мужчина, которые находились рядом, подняли шум, требуя отпустить задержанного и грубо требуя показать документы работников ТЦК.

По словам представителей ТЦК, они проверили у мужчины документы и обнаружили, что он последний раз был в военкомате девять лет назад. Из-за этого его «пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку».

По версии ТЦК, мимо проходила женщина, которая начала снимать происходящее на видео. «Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт» и «вел себя неадекватно».

«Подчеркиваем, военнослужащие не били человека. Пытаясь использовать положение, когда прохожая инцидент снимала на видео, мужчина вел себя неадекватно», - утверждают в ТЦК, добавляя, что военнообязанному выписали повестку, после чего отпустили.

Однако, момент с прижатой дверью ногой в сообщении не упоминается.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый порядок четко разграничивает, кто имеет право вручать повестки на улице, кто - на месте работы или учебы, или по месту жительства.

Самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия - и только в определенных Законом случаях - имеет полиция. И наоборот - полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку (ранее мы писали, кто имеет право вручать повестки).

При осуществлении оповещения - в случае отказа от получения повестки полицейский, который входит состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в районный (городской) ТЦК на основании статей 261 и 262 КУоАП. При этом полицейские не имеют право вручать повестки, но могут входить в группы оповещения и проверять военно-учетные документы.

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