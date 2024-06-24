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У Львові військові силоміць затягнули чоловіка в автобус: у ТЦК прокоментували «запрошення» в авто

15:42, 24 червня 2024
У ТЦК прокоментували відео, заявивши, що чоловік, який 9 років не з’являвся до ТЦК, поводився «неадекватно».
У Львові військові силоміць затягнули чоловіка в автобус: у ТЦК прокоментували «запрошення» в авто
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У Львові стався черговий конфлікт за участю працівників ТЦК та СП, коли військкоми силоміць намагалися мобілізувати чоловіка, вдаривши його по ногах дверима мікроавтобуса. Проте у ТЦК заперечують побиття чоловіка.

Про це йдеться в офіційній заяві Львівського ТЦК СП.

На кадрах видно, як військові намагаються затримати чоловіка, запихаючи його в мікроавтобус. Жінка та інший чоловік, які перебували поруч, зчинили галас, вимагаючи відпустити затриманого та грубо вимагаючи показати документи працівників ТЦК.

За словами представників ТЦК, вони перевірили у чоловіка документи і виявили, що він останній раз був у ТЦК дев'ять років тому. Через це його «запросили до салону автомобіля, щоб виписати повістку».

За версією ТЦК, повз проходила жінка, яка почала знімати подію на відео. «Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт» та «поводився неадекватно».

«Наголошуємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно», – стверджують у ТЦК, додаючи, що військовозобов’язаному виписали повістку, після чого відпустили.

Проте, момент із притиснутою дверима ногою у повідомленні не згадується.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження – і лише у визначених Законом випадках – має поліція. І навпаки – поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку (раніше ми писали, хто має право вручати повістки).

Під час здійснення оповіщення – у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУпАП. При цьому поліцейські не мають право вручати повістки, але можуть входити до груп оповіщення і перевіряти військово-облікові документи.

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