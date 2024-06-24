Подлежат ли апелляционному обжалованию определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества, постановленные в порядке статьи 174 УПК – позиция Объединенной палаты КУС

Верховный Суд объяснил, подлежат ли апелляционному обжалованию определения следственного судьи о полной или частичной отмене ареста имущества и об отказе в отмене ареста имущества, постановленние в порядке ст. 174 УПК.

Определения следственного судьи о полной или частичной отмене ареста имущества и об отказе в отмене ареста имущества, постановленные в порядке ст. 174 УПК, апелляционному обжалованию не подлежат. На это указала Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 20 мая 2024 года по делу №712/191/23.

Обстоятельства дела

Определением следственного судьи отказано в удовлетворении ходатайства представителя собственника имущества – адвоката об отмене ареста имущества в уголовном производстве.

Апелляционный суд закрыл производство по апелляционной жалобе адвоката на определение следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества.

В кассационной жалобе адвокат утверждает, что определение следственного судьи об отмене ареста имущества или об отказе в такой отмене приводит к таким же правовым последствиям, как и определение об аресте имущества, поэтому считал, что апелляционному обжалованию подлежат не только определения следственного судьи об аресте имущества или об отказе в нем, а также и определения об отмене или об отказе в отмене ареста имущества.

Основания для рассмотрения уголовного производства Объединенной палатой Кассационного уголовного суда

ОП КУС рассмотрела данное дело, учитывая необходимость формирования единой правоприменительной практики относительно возможности апелляционного обжалования определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества, а также полной или частичной отмене ареста имущества.

В итоге, Объединенная палата Кассационного уголовного суда оставила без изменений определение апелляционного суда. В обоснование позиции ОП КУС констатирует, что перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования в апелляционном порядке, определен в ст. 309 УПК.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 309 УПК к этому перечню относятся определения следственного судьи об аресте имущества или отказе в нем.

Определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества, вынесенные в порядке ст. 174 УПК, к этому списку не относятся.

При этом отказ в отмене ареста имущества не лишает лицо права обратиться в суд с повторным ходатайством об отмене ареста имущества в порядке ст. 174 УПК как на досудебном расследовании, так и в ходе судебного производства.

Установление законодателем такого ограничения права на апелляционное обжалование решений следственных судей имеет легитимную цель, не нарушает принцип пропорциональности между гарантированными правами лица в ст. 1 Дополнительного протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и общественной необходимости, а также соответствует принципу правовой определенности. При таких обстоятельствах определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества, а также о полной или частичной отмене ареста имущества в соответствии с положениями п. 9 ч. 1 ст. 309 УПК во взаимосвязи со статьями 170, 173, 174 УПК апелляционному обжалованию не подлежат.

Вывод о правоприменении положений п. 9 ч. 1 ст. 309 УПК во взаимосвязи со статьями 170, 173, 174 УПК:

Определения следственного судьи о полной или частичной отмене ареста имущества и об отказе в отмене ареста имущества, постановленные в порядке ст. 174 УПК, апелляционному обжалованию не подлежат.

Автор: Наталья Мамченко

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