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До Цивільного кодексу збираються повернути обмежені строки для звернення до суду

11:38, 13 грудня 2024
Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти законопроект щодо повернення обмеження строком для звернення до суду у цивільних справах.
До Цивільного кодексу збираються повернути обмежені строки для звернення до суду
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Обмеження строком для звернення громадян до суду по цивільних справах, зокрема, щодо прийняття спадщини, повернуть в дію. Так, Комітет Верховної Ради з питань правової політики 12 грудня рекомендував прийняти законопроект 11315 за основу, яким буде скасовано зупинку перебігу позовної давності.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 30 січня 2024 року набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом. Тобто, зупиняється перебіг строку, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Втім, вже наприкінці травня у парламенті з’явився законопроект 11315, яким пропонується скасувати це зупинення.

Як пояснюють автори законопроекту про скасування норми щодо зупинення перебігу позовної давності, «окремі випадки, коли особа тривалий час залучається у складі воєнізованих формувань до бойових дій, чи з інших поважних причин, що пов’язані із бойовими діями, не має можливості вчасно звернутися до суду за захистом своїх прав, не можуть виправдовувати зупинення перебігу позовної давності в цілому у державі».

Вони зазначають, що для таких випадків ч. 5 ст. 267 ЦК передбачено можливість поновити строк позовної давності, «якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту».

«Воєнний стан триває понад 2 роки, за таких умов інститут позовної давності нівельований, на сьогодні гостра потреба забезпечити конституційне право на захист своїх прав та законних інтересів шляхом продовження процесуальних строків та строків позовної давності на строк дії воєнного стану втратила актуальність.

Зупинення строків позовної давності на сьогодні не є актуальним, адже судова система працює і, хто має бажання, може захищати свої права в суді, а в окремих, дійсно поважних, випадках (таких як залучення особи до бойових дій) строк позовної давності може бути не застосований на підставі ч. 5 ст. 267 ЦК» - вказали депутати.

Дослідницька служба Верховної Ради застерегла, що скасування цієї тимчасової норми містить ризик негативного суспільного резонансу стосовно послаблення законодавчих гарантій захисту прав спадкоємців у спадкових правовідносинах під час дії в Україні воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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