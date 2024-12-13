В Гражданский кодекс собираются вернуть ограниченные сроки для обращения в суд

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять законопроект о возврате ограничения сроком для обращения в суд по гражданским делам.

Ограничение сроком обращения граждан в суд по гражданским делам, в частности, относительно принятия наследства, вернут в действие. Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 12 декабря рекомендовал принять законопроект 11315 за основу, которым будет отменена остановка течения исковой давности.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 30 января 2024 вступил в силу закон, определяющий, что на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенный Гражданским кодексом. То есть останавливается течение срока, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса.

Впрочем, уже в конце мая в парламенте появился законопроект 11315, которым предлагается отменить эту остановку.

Как объясняют авторы законопроекта об отмене нормы по остановке течения исковой давности, «отдельные случаи, когда лицо длительное время привлекается в составе военизированных формирований к боевым действиям или по другим уважительным причинам, связанным с боевыми действиями, не имеет возможности вовремя обратиться к суда за защитой своих прав, не могут оправдывать остановку течения исковой давности в целом в государстве».

Они отмечают, что в таких случаях ч. 5 ст. 267 ГК предусмотрена возможность восстановить срок исковой давности, «если суд признает уважительными причины пропуска исковой давности, нарушенное право подлежит защите».

«Военное положение длится более 2 лет, при таких условиях институт исковой давности нивелирован, на сегодняшний день острая потребность обеспечить конституционное право на защиту своих прав и законных интересов путем продления процессуальных сроков и сроков исковой давности на срок действия военного положения утратила актуальность.

Остановка сроков исковой давности на сегодняшний день не актуальна, ведь судебная система работает и, кто имеет желание, может защищать свои права в суде, а в отдельных, действительно уважаемых случаях (таких как привлечение лица к боевым действиям) срок исковой давности может быть не применен на основании ч. 5 ст. 267 ГК» - указали депутаты.

Исследовательская служба Верховной Рады предостерегла, что отмена этой временной нормы содержит риск негативного общественного резонанса относительно ослабления законодательных гарантий защиты прав наследников в наследственных правоотношениях во время действия в Украине военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

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