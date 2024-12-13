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В Хмельницком мужчина проигнорировал повестку, потому что боялся служить — что решил суд

19:41, 13 декабря 2024
Суд наказал хмельничанина, который уклонился от военной службы.
В Хмельницком мужчина проигнорировал повестку, потому что боялся служить — что решил суд
Фото: volynnews.com
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Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор 27-летнему мужчине, уклонившемуся от военной службы. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Суд установил, что 18 марта 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным по состоянию здоровья к военной службе, однако в определенное в повестке время, 20 марта 2024 года в Хмельницкий ОМТЦК и СП не прибыл и о причинах неявки не сообщил.

В судебном заседании обвиняемый объяснил, что в ТЦК он не прибыл, потому что боится проходить военную службу. Обстоятельств, связанных с состоянием здоровья обвиняемого, которые по объективным причинам делали бы невозможным выполнение им воинского долга, суд не установил.

«Мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся, что смягчает ему наказание, обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.

В своем заключении суд принял во внимание характер деяния и способ его совершения, общественную опасность совершенного уголовного правонарушения, личность обвиняемого и позицию прокурора», - заявили в суде и добавили, что назначенное наказание в рамках санкции ст. 336 УК Украины является минимальным.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области осужден 38-летний житель Христиновской городской территориальной общины, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

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