У Хмельницькому чоловік проігнорував повістку, бо боявся служити — що вирішив суд

Суд покарав хмельничанина, який ухилився від військової служби.

Фото: volynnews.com

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 27-річному чоловіку, який ухилився від військової служби. Йому призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Суд встановив, що 18 березня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, та був визнаний придатним за станом здоров'я до військової служби, однак у визначений у повістці час, 20 березня 2024 року до Хмельницького ОМТЦК та СП не прибув і про причини неявки не повідомив.

В судовому засіданні обвинувачений пояснив, що до ТЦК він не прибув, оскільки боїться проходити військову службу. Обставин, пов`язаних зі станом здоров`я обвинуваченого, які б з об`єктивних причин унеможливлювали виконання ним військового обов`язку, суд не встановив.

«Чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся, що пом'якшує йому покарання, обставини, які б обтяжували покарання, відсутні.

У своєму висновку суд взяв до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку скоєного кримінального правопорушення, особу обвинуваченого та позицію прокурора», - заявили у суді та додали, що призначене покарання в межах санкції ст. 336 КК України є мінімальним.

Раніше ми писали, що на Черкащині засуджено 38-річного жителя Христинівської міської територіальної громади, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.