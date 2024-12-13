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ГНС напомнила правила удержания военного сбора с зарплаты в случае применения налоговой социальной льготы

18:14, 13 декабря 2024
Обложению ВС подлежат зарплата работника без вычета сумм НДФЛ, страховых взносов в Накопительный фонд, в случаях, предусмотренных законом, а также налоговой социальной льготы при ее наличии.
ГНС напомнила правила удержания военного сбора с зарплаты в случае применения налоговой социальной льготы
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Государственная налоговая служба рассказала, с какой суммы уплачивается военный сбор в случае применения налоговой социальной льготы.

Объектом налогообложения военным сбором для таких плательщиков есть доходы, определенные ст. 163 НКУ, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход (пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

При этом начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ по ставке, определенной пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (пп. 1.4 п. 16-1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Пунктом 164.6 НКУ установлено, что при начислении доходов в форме заработной платы база налогообложения налогом на доходы физических лиц определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, – обязательных страховых взносов негосударственного пенсионного фонда, которые согласно закону уплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии.

Учитывая изложенное и ввиду того, что положениями п. 16-1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ прямо не установлен порядок определения налогооблагаемой базы для военного сбора, в частности, с учетом особенностей, установленных в п. 164.6 НКУ для налога на доходы физических лиц, то определение налоговыми агентами налогооблагаемой базы военным сбором осуществляется без применения положений п. 164.6 НКУ.

То есть налогообложению военным сбором подлежат доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями без вычета сумм налога на доходы физических лиц, страховых взносов в Накопительный фонда в случаях, предусмотренных законом, а также налоговой социальной льготы при ее наличии.

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