Нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

Депутати лише пропонують нові штрафи за перевищення швидкості, але поки жодних змін Верховна Рада не ухвалювала.

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Мережею шириться інформація, про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Це є фейковою інформацією, адже зміни до КУпАП не приймалися.

«Повідомляю: наразі таких змін не прийнято!

Довіряйте лише офіційним джерелам та не розповсюджуйте неправдиву інформацію.

Про будь-які зміни до законодавства, які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку обовʼязково повідомимо на на офіційних сторінках», зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за перевищення швидкості руху авто поки лише пропонуються нові штрафи. Так, за перевищення швидкості руху більш, ніж на 10 км, буде штраф – 340 грн, на 20 км – 680 грн, 30 км – 1360 грн тощо. Відповідний законопроект 13314 у Верховній Раді 26 травня зареєструвала група народних депутатів, серед яких Володимир Крейденко, Олександр Горенюк, Сергій Вельможний, Наталія Піпа та інші.

Автор: Наталя Мамченко

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