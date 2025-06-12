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У Львові школяр відкрив стрілянину у навчальному закладі з пневматики

09:23, 12 червня 2025
Правоохоронці з'ясували, що один з учнів приніс пневматичний пристрій, що належить його батькові.
У Львові школяр відкрив стрілянину у навчальному закладі з пневматики
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У Львові поліцейські встановили школяра, який стріляв у навчальному закладі з пневматичної зброї. Постраждалих внаслідок події немає. Постріл був здійснений з пристрою для відстрілу металевих кульок пневматичної дії.

Як вказали у поліції, 11 червня, під час моніторингу соціальних мереж, поліція виявила публікацію з відео, на якому неповнолітній хлопець здійснив постріл з невідомої зброї в напрямку свого однокласника. Подія відбувалася в класі одного з навчальних закладів Львова.

Правоохоронці негайно розпочали перевірку.

Відтак, було встановлено, в якому саме навчальному закладі відбулась подія та її учасників – трьох учнів 9 класу.

«Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша. На щастя, унаслідок події ніхто не постраждав», - зазначили у поліції.

Зараз триває перевірка, вирішується питання правової кваліфікації інциденту.

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поліція Львів зброя школа

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