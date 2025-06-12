У Львові школяр відкрив стрілянину у навчальному закладі з пневматики

Правоохоронці з'ясували, що один з учнів приніс пневматичний пристрій, що належить його батькові.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові поліцейські встановили школяра, який стріляв у навчальному закладі з пневматичної зброї. Постраждалих внаслідок події немає. Постріл був здійснений з пристрою для відстрілу металевих кульок пневматичної дії.

Як вказали у поліції, 11 червня, під час моніторингу соціальних мереж, поліція виявила публікацію з відео, на якому неповнолітній хлопець здійснив постріл з невідомої зброї в напрямку свого однокласника. Подія відбувалася в класі одного з навчальних закладів Львова.

Правоохоронці негайно розпочали перевірку.

Відтак, було встановлено, в якому саме навчальному закладі відбулась подія та її учасників – трьох учнів 9 класу.

«Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша. На щастя, унаслідок події ніхто не постраждав», - зазначили у поліції.

Зараз триває перевірка, вирішується питання правової кваліфікації інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.