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Во Львове школьник открыл стрельбу в учебном заведении из пневматики

09:23, 12 июня 2025
Правоохранители выяснили, что один из учеников принес пневматическое устройство, принадлежащее его отцу.
Во Львове школьник открыл стрельбу в учебном заведении из пневматики
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Во Львове полиция установила школьника, который стрелял в учебном заведении из пневматического оружия. Пострадавших в результате происшествия нет. Выстрел был произведен из устройства для стрельбы металлическими шариками пневматического действия.

Как сообщили в полиции, 11 июня, во время мониторинга социальных сетей, правоохранители обнаружили публикацию с видео, на котором несовершеннолетний парень сделал выстрел из неизвестного оружия в направлении своего одноклассника. Происшествие произошло в классе одного из учебных заведений Львова.

Полицейские немедленно начали проверку.

В результате было установлено, в каком именно учебном заведении произошло происшествие, и участники – трое учеников 9 класса.

«Один из парней принес в учебное заведение устройство для стрельбы металлическими шариками пневматического действия, которое принадлежит его отцу и, по предварительному соглашению, произвел выстрел в сторону своего товарища. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал», – отметили в полиции.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос правовой квалификации инцидента.

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