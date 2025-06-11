Новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

Депутаты лишь предлагают новые штрафы за превышение скорости, но пока никаких изменений Верховная Рада не принимала.

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В сети распространяется информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля. Это фейковая информация, так как изменения в КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях) не принимались.

«Сообщаю: на данный момент таких изменений не принято! Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте ложную информацию. О любых изменениях в законодательстве, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или общественного порядка, обязательно сообщим на официальных страницах», – отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за превышение скорости движения автомобиля пока лишь предлагаются новые штрафы. Так, за превышение скорости движения более чем на 10 км будет штраф – 340 грн, на 20 км – 680 грн, 30 км – 1360 грн и т.д. Соответствующий законопроект №13314 в Верховной Раде 26 мая зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Владимир Крейденко, Александр Горенюк, Сергей Вельможный, Наталья Пипа и другие.

Автор: Наталя Мамченко

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