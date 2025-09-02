У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

У Верховній Раді зареєстрували ще один, альтернативний, законопроект 13653-1 про прискорений розгляд євроінтеграційних законопроектів.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спільно з широкою групою депутатів зареєстрував у парламенті законопроект 13653, яким пропонується спростити процедуру розгляду законопроектів, що стосуються вступу України до ЄС. Пропонується, щоб такі законопроекти включилися до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування.

Альтернативний законопроект подала група депутатів, серед яких Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Роман Лозинський та інші.

Ним пропонується, щоб євроінтеграційний законопроект розглядався за процедурою одного (першого) читання (прискорена процедура) за умови:

відповідної рекомендації головного комітету;

наявності позитивного (без зауважень) експертного висновку комітету, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно - правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС;

позитивного (без зауважень) висновку Кабміну

а також за умови відсутності заперечень з боку народних депутатів України.

За відповідною рекомендацією згідно висновку, додаткового висновку (за наявності) головного комітету, Верховна Рада приймає рішення про розгляд євроінтеграційного законопроекту за процедурою двох читань.

У разі якщо головний комітет приймає рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути євроінтеграційний законопроект за прискореною процедурою, народні депутати, комітети можуть подати до головного комітету свої пропозиції і поправки до тексту євроінтеграційного законопроекту протягом 7 робочих днів з дня, наступного за днем опублікування такого висновку на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Такі пропозиції і поправки до тексту євроінтеграційного законопроекту вносяться разом з їх обґрунтуванням та посиланням на положення права Європейського Союзу (асquis ЄС), на реалізацію яких вони спрямовані.

Євроінтеграційний законопроект може бути прийнятий після розгляду за прискореною процедурою в цілому як закон згідно рекомендації висновку (додаткового висновку) головного комітету, за умови дотримання особливої процедури розгляду євроінтеграційного законопроекту та відсутності заперечень з боку народних депутатів України.

Також пропонується, щоб євроінтеграційний законопроект включався до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування.

Автор: Наталя Мамченко

