Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

11:27, 2 вересня 2025
Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.
У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували ще один, альтернативний, законопроект 13653-1 про прискорений розгляд євроінтеграційних законопроектів.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спільно з широкою групою депутатів зареєстрував у парламенті законопроект 13653, яким пропонується спростити процедуру розгляду законопроектів, що стосуються вступу України до ЄС. Пропонується, щоб такі законопроекти включилися до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування.

Альтернативний законопроект подала група депутатів, серед яких Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Роман Лозинський та інші.

Ним пропонується, щоб євроінтеграційний законопроект розглядався за процедурою одного (першого) читання (прискорена процедура) за умови:

  • відповідної рекомендації головного комітету;
  • наявності позитивного (без зауважень) експертного висновку комітету, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно - правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС;
  • позитивного (без зауважень) висновку Кабміну
  • а також за умови відсутності заперечень з боку народних депутатів України.

За відповідною рекомендацією згідно висновку, додаткового висновку (за наявності) головного комітету, Верховна Рада приймає рішення про розгляд євроінтеграційного законопроекту за процедурою двох читань.

У разі якщо головний комітет приймає рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути євроінтеграційний законопроект за прискореною процедурою, народні депутати, комітети можуть подати до головного комітету свої пропозиції і поправки до тексту євроінтеграційного законопроекту протягом 7 робочих днів з дня, наступного за днем опублікування такого висновку на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Такі пропозиції і поправки до тексту євроінтеграційного законопроекту вносяться разом з їх обґрунтуванням та посиланням на положення права Європейського Союзу (асquis ЄС), на реалізацію яких вони спрямовані.

Євроінтеграційний законопроект може бути прийнятий після розгляду за прискореною процедурою в цілому як закон згідно рекомендації висновку (додаткового висновку) головного комітету, за умови дотримання особливої процедури розгляду євроінтеграційного законопроекту та відсутності заперечень з боку народних депутатів України.

Також пропонується, щоб євроінтеграційний законопроект включався до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Етична рада може у будь-який момент припинити свою діяльність – іноземні експерти склали повноваження

У складі Етичної ради залишилося лише четверо правників, однак лише одна з них представляє іноземних експертів.

Кабмін пропонує Раді ухвалити Національну програму інформатизації – але там немає згадок про розвиток електронного суду

Кабмін «забув» про ДСА та про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему в поданому до Ради проекті Національної програми інформатизації.

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Уряд вніс зміни до порядку проведення мобілізації щодо відстрочки чиновникам НКРЕКП, які аналізують нормативні акти

Кабмін встановив порядок отримання відстрочки чиновниками НКРЕКП, які займаються аналізом нормативних актів.

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду