В Раде зарегистрировали законопроект о рассмотрении евроинтеграционных законопроектов в ускоренном режиме

11:27, 2 сентября 2025
Евроинтеграционные законопроекты предлагают рассматривать в ускоренном режиме в одном чтении.
В Раде зарегистрировали законопроект о рассмотрении евроинтеграционных законопроектов в ускоренном режиме
В Верховной Раде зарегистрировали еще один, альтернативный, законопроект 13653-1 об ускоренном рассмотрении евроинтеграционных законопроектов.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук совместно с широкой группой депутатов зарегистрировал в парламенте законопроект 13653, которым предлагается упростить процедуру рассмотрения законопроектов, касающихся вступления Украины в ЕС. Предлагается, чтобы такие законопроекты включались в повестку дня сессии Верховной Рады вне очереди без голосования.

Альтернативный законопроект подала группа депутатов, среди которых Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Роман Лозинский и другие. Им предлагается, чтобы евроинтеграционный законопроект рассматривался по процедуре одного (первого) чтения (ускоренная процедура) при условии:

  • соответствующей рекомендации главного комитета;
  • наличия положительного (без замечаний) экспертного заключения комитета, в предмет ведения которого входит оценка соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву ЕС;
  • положительного (без замечаний) заключения Кабмина
  • а также при условии отсутствия возражений со стороны народных депутатов Украины.

По соответствующей рекомендации согласно заключению, дополнительному заключению (при наличии) главного комитета, Верховная Рада принимает решение о рассмотрении евроинтеграционного законопроекта по процедуре двух чтений. В случае если главный комитет принимает решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть евроинтеграционный законопроект по ускоренной процедуре, народные депутаты, комитеты могут подать в главный комитет свои предложения и поправки к тексту евроинтеграционного законопроекта в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования такого заключения на официальном веб-сайте Верховной Рады.

Такие предложения и поправки к тексту евроинтеграционного законопроекта вносятся вместе с их обоснованием и ссылкой на положения права Европейского Союза (acquis ЕС), на реализацию которых они направлены.

Евроинтеграционный законопроект может быть принят после рассмотрения по ускоренной процедуре в целом как закон согласно рекомендации заключения (дополнительного заключения) главного комитета, при условии соблюдения особой процедуры рассмотрения евроинтеграционного законопроекта и отсутствия возражений со стороны народных депутатов Украины.

Также предлагается, чтобы евроинтеграционный законопроект включался в повестку дня сессии Верховной Рады вне очереди без голосования.

Автор: Наталя Мамченко

