Борг Пенсійного фонду перед спецпенсіонерами-посадовцями складає більше 80 млрд грн – Гетманцев

Данило Гетманцев заявив, що штучні обмеження законом про бюджет наразі обходяться державі дорожче, бо прокурори, судді чи правоохоронці згодом через суди скасовують такі обмеження і відсуджують усю недораховану суму плюс штрафні санкції та судові збори.

Обмеження виплат посадовцям законами про бюджет на відповідний рік обходяться державі дорожче і не дозволяють зекономити відповідні суми видатків через успішні оскарження у судах, тож потрібно прийняти комплексний законопроект про обмеження спеціальних пенсій. Про це заявив голова комітету з податкової політики Данило Гетманцев.

«Справедливість під час війни: чому настав час переглянути чиновницькі зарплати й «спецпенсії». Сьогодні, коли більшість українських пенсіонерів виживають на кілька тисяч гривень, окремі категорії отримують пенсії по 50 000 чи навіть понад 100 000 гривень.

Важливо пам’ятати: усі громадяни — і ті, хто працював на державній службі, і ті, хто все життя був на заводі, у школі, лікарні чи на фермі — сплачують однакові страхові внески.

Тож і підхід до пенсійного забезпечення має бути єдиним і справедливим. Адже немає «особливо цінних» і «менш цінних» громадян — є українці, які чесно працюють, допомагають армії, платять податки, будують країну навіть у найважчі часи.

Уряд уже не вперше намагається обмежити спецпенсії через норми Держбюджету. Але Конституційний Суд неодноразово наголошував: пенсійні правила мають визначатися спеціальними законами, а не бюджетними статтями.

Тож що отримуємо в результаті? Навіть якщо в якомусь конкретному році розмір спеціальних пенсій обмежують чи «стелею», чи, як зараз, застосуванням коефіцієнтів, в наступні роки через суди спецпенсіонери (а це переважно люди з юридичної сфери - прокурори, судді, правоохоронці) скасовують такі обмеження і відсуджують усю недораховану суму і ще й різні штрафні санкції та судові збори. Тож такі обмеження в перспективі обходяться державі ще дорожче» – заявив Гетманцев.

За його словами, вже сьогодні борг Пенсійного фонду перед спецпенсіонерами складає більше 80 мільярдів гривень.

«Щоб реально навести лад у цій сфері, потрібні зміни до спеціальних законів. Не тимчасові рішення, а системна реформа. Я переконаний: обмеження «кланових спецпенсій» стане кроком до того, щоб усі українські пенсіонери отримували гідну пенсію — не виживали, а жили по-людськи.

Певний прогрес уже є. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №12278, який обмежує спеціальні пенсії для прокурорів. Це — важливий сигнал, що зміни можливі. Проте прикро, що подальший розгляд документу гальмується через опір тих, хто не готовий відмовитися від надмірних привілеїв», підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити.

«Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом.

Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова.

«Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі» – вважає вона.

Нагадаємо, що наразі чекає розгляду у Верховній Раді законопроект 12278 про скасування спецпенсій для прокурорів, який комітет рекомендував до прийняття.

Також в Раді зареєстровано пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469, яким пропонується увести для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців орудну величину.

Автор: Наталя Мамченко

