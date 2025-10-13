Долг Пенсионного фонда перед спецпенсионерами-чиновниками составляет более 80 млрд грн – Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что искусственные ограничения законом о бюджете сейчас обходятся государству дороже, потому что прокуроры, судьи или правоохранители впоследствии через суды отменяют такие ограничения и отсуживают всю недоначисленную сумму плюс штрафные санкции и судебные издержки.

Ограничения выплат чиновникам законами о бюджете на соответствующий год обходятся государству дороже и не позволяют сэкономить соответствующие суммы расходов из-за успешного обжалования в судах, поэтому необходимо принять комплексный законопроект об ограничении специальных пенсий. Об этом заявил председатель комитета по налоговой политике Даниил Гетманцев.

«Справедливость во время войны: почему пришло время пересмотреть чиновничьи зарплаты и «спецпенсии». Сегодня, когда большинство украинских пенсионеров выживают на несколько тысяч гривен, отдельные категории получают пенсии по 50 000 или даже свыше 100 000 гривен.

Важно помнить: все граждане — и те, кто работал на государственной службе, и те, кто всю жизнь был на заводе, в школе, больнице или на ферме — платят одинаковые страховые взносы.

Поэтому и подход к пенсионному обеспечению должен быть единым и справедливым. Ведь нет «особо ценных» и «менее ценных» граждан — есть украинцы, которые честно работают, помогают армии, платят налоги, строят страну даже в самые трудные времена.

Правительство уже не впервые пытается ограничить спецпенсии через нормы Госбюджета. Но Конституционный Суд неоднократно подчеркивал: пенсионные правила должны определяться специальными законами, а не бюджетными статьями.

Так что получаем в результате? Даже если в каком-то конкретном году размер специальных пенсий ограничивают либо «потолком», либо, как сейчас, применением коэффициентов, в последующие годы через суды спецпенсионеры (а это преимущественно люди из юридической сферы - прокуроры, судьи, правоохранители) отменяют такие ограничения и отсуживают всю недоначисленную сумму да еще и различные штрафные санкции и судебные издержки.

Поэтому такие ограничения в перспективе обходятся государству еще дороже», – заявил Гетманцев.

По его словам, уже сегодня долг Пенсионного фонда перед спецпенсионерами составляет более 80 миллиардов гривен.

«Чтобы реально навести порядок в этой сфере, нужны изменения в специальные законы. Не временные решения, а системная реформа. Я убежден: ограничение «клановых спецпенсий» станет шагом к тому, чтобы все украинские пенсионеры получали достойную пенсию — не выживали, а жили по-человечески.

Определенный прогресс уже есть. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12278, который ограничивает специальные пенсии для прокуроров. Это — важный сигнал, что изменения возможны. Однако досадно, что дальнейшее рассмотрение документа тормозится из-за сопротивления тех, кто не готов отказаться от чрезмерных привилегий», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить.

«Имеем ситуацию, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а за так называемую выслугу. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в один возраст и с индексацией по одинаковому механизму.

Разница должна быть в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен составлять столько, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время судейской деятельности, и чтобы они спокойно выходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать», – отметила Галина Третьякова.

«Мы должны создать справедливую систему денежного обеспечения, доплат к денежному обеспечению за чрезмерную работу и систему, которая бы удерживала судей в отрасли», – считает она.

Напомним, что сейчас ждет рассмотрения в Верховной Раде законопроект 12278 об отмене спецпенсий для прокуроров, который комитет рекомендовал к принятию.

Также в Раде зарегистрирован пакет законопроектов 13466, 13467, 13468, 13469, которым предлагается ввести для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц исходную величину.

Автор: Наталя Мамченко

