Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Мовний омбудсмен Олена Івановська закликала депутатів невідкладно вилучити з переліку Європейської хартії мов російську, яка не потребує захисту

12:53, 15 жовтня 2025
Олена Івановська нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі Хартії як міжнародного договору і спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань.
Мовний омбудсмен Олена Івановська закликала депутатів невідкладно вилучити з переліку Європейської хартії мов російську, яка не потребує захисту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала народних депутатів України невідкладно ухвалити законопроект, який передбачає оновлення переліку мов, що справді потребують підтримки та особливого захисту.

Йдеться про урядовий законопроект 14120 про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

«Простими словами – вилучити з переліку російську, яка не потребує захисту, та позбавити кремлівську пропаганду інструменту маніпуляцій», - зазначила Уповноважена.

Олена Івановська нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі Хартії як міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

«Конституційний Суд України ще у 2021 році зобов’язав органи влади виправити цю помилку. Час діяти - задля справедливості, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове», - наголосила Уповноважена.

Законопроектом пропонується привести назву та положення законів «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про національні меншини (спільноти) України» та «Про медіа» у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, який було здійснено Міністерством закордонних справ України у січні 2024 року.

Пропонується оновити перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

омбудсмен мова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Законопроект, що передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші, буде прийнято – адже Мінфін вже заклав 14 млрд грн додаткових надходжень від податків до проекту бюджету на 2026 рік.

ВАКС закрив справу проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського

Вищий антикорупційний суд закрив справу, ініційовану НАБУ проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Мовний омбудсмен Олена Івановська закликала депутатів невідкладно вилучити з переліку Європейської хартії мов російську, яка не потребує захисту

Олена Івановська нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі Хартії як міжнародного договору і спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань.

НАБУ і САП повідомили про підозру за відмову давати показання екс-керівнику львівського митника Назарія Кота – на час подій Львівську митницю очолював Андрій Кузнік

Він мотивував це правом, передбаченим статтею 63 Конституції, хоча слідство вважає, що в його ситуації це право не застосовувалося, оскільки його свідчення не стосувалися його особистої вини.

НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду