Мовний омбудсмен Олена Івановська закликала депутатів невідкладно вилучити з переліку Європейської хартії мов російську, яка не потребує захисту

Олена Івановська нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі Хартії як міжнародного договору і спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала народних депутатів України невідкладно ухвалити законопроект, який передбачає оновлення переліку мов, що справді потребують підтримки та особливого захисту.

Йдеться про урядовий законопроект 14120 про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

«Простими словами – вилучити з переліку російську, яка не потребує захисту, та позбавити кремлівську пропаганду інструменту маніпуляцій», - зазначила Уповноважена.

Олена Івановська нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі Хартії як міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

«Конституційний Суд України ще у 2021 році зобов’язав органи влади виправити цю помилку. Час діяти - задля справедливості, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове», - наголосила Уповноважена.

Законопроектом пропонується привести назву та положення законів «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про національні меншини (спільноти) України» та «Про медіа» у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, який було здійснено Міністерством закордонних справ України у січні 2024 року.

Пропонується оновити перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.