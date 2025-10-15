Практика судов
Елена Ивановская призвала депутатов безотлагательно исключить из перечня Европейской хартии языков русский, который не нуждается в защите

12:53, 15 октября 2025
Елена Ивановская напомнила, что некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели Хартии как международного договора и стал причиной безосновательных обвинений в отношении ненадлежащего выполнения Украиной своих международных обязательств.
Елена Ивановская призвала депутатов безотлагательно исключить из перечня Европейской хартии языков русский, который не нуждается в защите
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала народных депутатов Украины безотлагательно принять законопроект, который предусматривает обновление перечня языков, действительно нуждающихся в поддержке и особой защите.

Речь идет о правительственном законопроекте 14120 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

«Простыми словами – исключить из перечня русский, который не нуждается в защите, и лишить кремлевскую пропаганду инструмента манипуляций», - отметила Уполномоченная.

Елена Ивановская напомнила, что некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели Хартии как международного договора, стал причиной безосновательных обвинений в отношении ненадлежащего выполнения Украиной своих международных обязательств, создал условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

«Конституционный Суд Украины еще в 2021 году обязал органы власти исправить эту ошибку. Время действовать – ради справедливости, ради уважения к тем языкам национальных сообществ и коренных народов, которые действительно нуждаются в поддержке. Это вопрос не только правовой, но и безопасности», - подчеркнула Уполномоченная.

Законопроектом предлагается привести название и положения законов «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» и «О медиа» в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, который был осуществлен Министерством иностранных дел Украины в январе 2024 года.

Предлагается обновить перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

Автор: Наталя Мамченко

