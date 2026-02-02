Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 14394 від 22.01.2026 під назвою Проект Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного). Автором законопроєкту є Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Структура проекту нового Цивільного кодексу України побудована за дев’ятьма книгами, що охоплюють ядро приватноправового регулювання та забезпечують цілісність кодифікації: книга перша «Загальна частина», книга друга «Право особисте», книга третя «Право речове», книга четверта «Право інтелектуальної власності», книга п’ята «Право зобов’язань», книга шоста «Право сімейне», книга сьома «Право спадкове», книга восьма «Право приватне міжнародне», книга дев’ята «Публічність прав цивільних».

Проект книги шостої «Право сімейне» присвячений регулюванню сімейних відносин.

Ключовою системною і водночас методологічною новелою проекту є повернення сімейно-правового регулювання до структури Цивільного кодексу України як Кодексу приватного права. Це відповідає первісній логіці кодифікації приватного права: сімейні відносини (у їх майновому та значною мірою особистому вимірі) належать до ядра приватноправового регулювання і мають бути узгоджені із загальними засадами, інститутами правочинів, представництва, строків, захисту цивільних прав тощо. Такий підхід є усталеною світовою практикою кодифікації: у багатьох правопорядках сімейне право є частиною цивільних кодексів. Натомість окремі «сімейні кодекси» як самостійні кодифіковані акти у світі є радше винятком і здебільшого історично характерні для правопорядків, на які вплинув радянський/соціалістичний підхід до «відокремлення» сімейного регулювання від цивільного.

З ухваленням нового Цивільного кодексу втратить чинність діючий Сімейний кодекс України.

Окремий розділ книги шостої присвячений аліментам.

Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.

Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання.

Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними.

Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів є такою, що одержана без юридичної підстави, і підлягає поверненню, але не більш як за останні три роки.

Способи надання утримання

За погодженням сторін утримання може бути надано в натуральній та/або грошовій формі.

За рішенням суду кошти на утримання (аліменти) присуджуються у частці від заробітку особи, яка зобов’язана надавати утримання, та/або у твердій грошовій сумі за вибором одержувача аліментів або його законного представника.

Суд при присудженні аліментів у частці від заробітку їх платника може одночасно встановити максимальний чи мінімальний розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

Спосіб стягнення аліментів, визначений за рішенням суду, суд змінює за заявою одержувача аліментів. За таких обставин розмір частки від заробітку платника аліментів відповідає сумі аліментів, які було стягнуто у твердій грошовій сумі, а розмір аліментів у твердій грошовій сумі замість частки від заробітку відповідає середньомісячному розміру аліментів, які було стягнуто як частку від заробітку платника аліментів, за останній календарний рік.

За взаємною згодою сторін аліменти може бути сплачено наперед або визначено однією сумою за увесь період, протягом якого їх має бути сплачено.

Договір про сплату аліментів

Сторони аліментного зобов’язання мають право укласти договір про сплату аліментів, у якому визначити умови, розмір та строки їх виплати.

Договір про сплату аліментів може містити умови участі платника аліментів у додаткових витратах.

Договір укладають у письмовій формі і посвідчують нотаріально.

У разі невиконання платником аліментів свого обов’язку за договором прострочені аліменти з нього можуть стягнути на підставі аліментного виконавчого напису нотаріуса.

Аліментний виконавчий напис нотаріуса

У разі невиконання платником аліментів свого обов’язку за договором про сплату аліментів, сукупний розмір заборгованості за якими перевищує суму відповідних платежів за три місяці, аліменти з нього можуть стягнути на підставі аліментного виконавчого напису нотаріуса.

За аліментним виконавчим написом нотаріуса аліменти підлягають стягненню на майбутнє у розмірі та на строк, визначені договором про сплату аліментів,, протягом строку дії такого договору.

У разі розірвання або зміни договору про сплату аліментів аліментний виконавчий напис нотаріуса втрачає чинність.

Індексація аліментів, визначених у твердій грошовій сумі

Розмір аліментів, визначений судом або договором у твердій грошовій сумі, щороку підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексацію може бути здійснено судом за інший період.

Обчислення суми аліментів, визначених договором або присуджених судом у частці від заробітку

Суму аліментів, визначених договором або присуджених судом у частці від заробітку їх платника, обчислюють з урахуванням з фактичного заробітку, який платник аліментів одержував протягом строку сплати аліментів, безвідносно до того, одержано такий заробіток в Україні чи за кордоном.

Сума аліментів, визначених договором або присуджених судом у частці від заробітку їх платника, який не працює або є фізичною особою – підприємцем, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток за кордоном, обчислюють з урахуванням середньої заробітної плати працівника за його місцем проживання, а за його відсутності – за останнім відомим місцем проживання.

У разі встановлення джерела і розміру заробітку платника аліментів, який він одержав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості.

Суму аліментів, визначених договором або присуджених судом у частці від заробітку їх платника, та/або розмір заборгованості за аліментами обчислюють державним виконавцем, приватним виконавцем, рішення, дії або бездіяльність якого можуть бути оскаржені платником або одержувачем аліментів.

Відрахування аліментів за заявою платника

Платник аліментів може подати за місцем роботи (служби), місцем виплати пенсії, стипендії заяву про добровільне відрахування аліментів з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, визначені у заяві.

Таку заяву платник аліментів може відкликати.

На підставі заяви платника аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

На підставі заяви платника аліменти можуть бути відраховані, якщо загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на інших осіб.

Час, з якого присуджуються аліменти

Аліменти присуджуються за судовим рішенням від дня подання заяви (позовної заяви чи заяви про видачу судового наказу).

Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, але не більш як за один рік, якщо стягувач доведе, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з їх платника, але останній ухилився від їх сплати.

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим документом за минулий час, але не більш як за три роки, що передували пред’явленню виконавчого документа до виконання.

Якщо за виконавчим документом, пред’явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв’язку з розшуком або перебуванням платника аліментів за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

Заборгованість за аліментами підлягає стягненню безвідносно до припинення у їх одержувача права на утримання.

Сплата аліментів у разі виїзду платника за кордон

У разі виїзду платника аліментів за кордон на постійне проживання до держави, з якою Україна не має міжнародного договору, який врегульовує питання стягнення аліментів, аліменти стягуються порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Якщо після виконання аліментних зобов’язань платник аліментів не виїхав за кордон або повернувся в Україну для постійного проживання, суд може стягнути з нього аліменти з урахуванням сплаченої суми.

Якщо після набрання законної сили рішенням суду про стягнення аліментів платник аліментів виїжджає за кордон на постійне проживання до держави, з якою Україна не має міжнародного договору, яким врегульовано питання стягнення аліментів, з нього за рішенням суду до його виїзду за межі України може бути стягнуто аліменти за весь період, на який їх було присуджено.

Якщо після набрання законної сили рішенням суду про стягнення аліментів за весь період, на який їх присуджено, платник аліментів не виїхав за кордон або повернувся в Україну на постійне проживання та змінилися обставини, які вплинули на визначення розміру аліментів, суд може стягнути з нього аліменти з урахуванням сплаченої суми.

Зміна розміру аліментів

Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або договором про сплату аліментів, може бути зменшено або збільшено за договором або судом за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я одного із них, інших змін, що мають істотне значення.

Пред’явлення виконавчого документа про стягнення аліментів або додаткових витрат до виконання

Одержувач аліментів або додаткових витрат може самостійно подати з виконавчим документом заяву про утримання аліментів та/або додаткових витрат із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника безпосередньо за місцем виплати платникові заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу.

На підставі зазначеної заяви аліменти або додаткові витрати утримуються із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника у розмірі, визначеному у виконавчому документі, та перераховуються одержувачу на рахунок, зазначений у заяві.

За заявою платника аліментів суд може звільнити його від обов’язку надавати утримання, якщо дохід одержувача аліментів перевищує дохід їх платника і повністю забезпечує потреби одержувача аліментів.

Якщо одержувач аліментів перестав отримувати дохід або його дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з вимогою про стягнення аліментів.

Суд може звільнити платника аліментів повністю або частково від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв’язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення, зокрема відсутністю кровного споріднення, якщо стягнення аліментів зумовлено цією обставиною.

Відповідальність за прострочення сплати аліментів

У разі виникнення заборгованості з вини платника аліментів їх одержувач має право на стягнення неустойки у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожний день прострочення – від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення неустойки, але не більш як 100 відсотків суми заборгованості.

Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

У разі прострочення сплати аліментів та/або оплати додаткових витрат з вини платника такий платник зобов’язаний на вимогу одержувача аліментів та/або додаткових витрат сплатити суму заборгованості за аліментами та/або додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних із простроченої суми.

Платник додаткових витрат є таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свого обов’язку щодо оплати додаткових витрат у строк, встановлений судовим рішенням або договором, а в разі їх відсутності або невстановлення такого строку – після спливу семи днів після пред’явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.

Аліменти, стягнуті на підставі виконавчого документа або сплачені за договором після припинення права на утримання, вважаються такими, що одержані без юридичної підстави, та підлягають поверненню в повному обсязі, але не більш як за три роки.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.