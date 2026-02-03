Дотримання принципу колегіальності та кворуму – єдина умова легітимності рішень Тимчасових слідчих комісій

Відсутність кворуму та конфлікт інтересів: Комітет ВРУ роз’яснив підстави для оскарження рішень ТСК.

Сьогодні в центрі уваги Верховної Ради - питання легітимності Тимчасових слідчих комісій (ТСК), які розслідують питання, що становлять суспільний інтерес, зокрема порушення Конституції та законів посадовими особами, корупцію, оборонні питання та захист прав дітей. 2 лютого 2026 року Комітет ВРУ надав роз’яснення, яке вирішує питання повноважності слідчих комісій, зокрема питання кворуму та порядку скликання.

Відповідно до роз’яснення, засідання ТСК вважається повноважним лише за умови присутності більше половини від її складу, затвердженого Верховною Радою. Базові принципи діяльності комісій прописані у статті 6 Закону № 400-IX (далі Закон).

Діяльність тимчасових слідчих комісій зачіпає не тільки держсектор, а й бізнес, адже згідно зі статтею 18 Закону, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, зобов’язані у визначений термін надавати документи та інформацію на запит комісії. Саме тому важливо знати процесуальні моменти належної роботи ТСК. Якщо під час засідання не було дотримано кворуму комісії, будь-які ухвалені рішення, а також запити про надання документів чи висновки такої комісії вважаються нелегітимними, а відповідно можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Рішення тимчасової слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів тимчасової слідчої комісії. А на кожному засіданні тимчасової слідчої комісії ведуться протокол, який підписується головою та секретарем тимчасової слідчої комісії, та стенограма засідання. Голова ТСК, згідно зі статтею 14 Закону, відповідає за організацію роботи, скликання засідань, ведення засідань, підписання рішень, протоколів, висновків і пропозицій, а також за належне інформування членів комісії та запрошених осіб.

Окрему увагу у роз’ясненні приділено складу ТСК: кількісний склад комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп. Якщо фракція не скористалася правом на подання кандидатури, ТСК створюється без її представника, але це не впливає на визначення кворуму – він обчислюється від складу, зазначеного у постанові про утворення комісії.

Ще один важливий момент – до складу комісії не може бути обраний народний депутат України, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється вказана комісія. Це дієвий важіль для дискваліфікації окремих депутатів через механізм звернення до Голови ВРУ чи Комітету.

Виходячи із роз’яснення, підприємці можуть вибудувати дорожню карту для справедливого і законного розслідування. При отриманні вимоги чи рішення ТСК, обов’язково необхідно перевірити кворум, провести аудит щодо можливості виникнення конфлікту інтересів - обов’язкові кроки при захисті інтересів в ТСК.

