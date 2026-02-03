Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

Сегодня в центре внимания Верховной Рады — вопрос легитимности Временных следственных комиссий (ВСК), которые расследуют вопросы, представляющие общественный интерес, в частности нарушения Конституции и законов должностными лицами, коррупцию, оборонные вопросы и защиту прав детей. 2 февраля 2026 года Комитет ВРУ предоставил разъяснение, которое решает вопрос полномочности следственных комиссий, в частности вопрос кворума и порядка созыва.

Согласно разъяснению, заседание ВСК считается полномочным только при условии присутствия более половины от ее состава, утвержденного Верховной Радой. Базовые принципы деятельности комиссий прописаны в статье 6 Закона № 400-IX (далее — Закон).

Деятельность временных следственных комиссий затрагивает не только госсектор, но и бизнес, ведь согласно статье 18 Закона, руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, обязаны в определенный срок предоставлять документы и информацию по запросу комиссии. Именно поэтому важно знать процессуальные моменты надлежащей работы ВСК. Если во время заседания не был соблюден кворум комиссии, любые принятые решения, а также запросы о предоставлении документов или выводы такой комиссии считаются нелегитимными, а соответственно — могут быть обжалованы в судебном порядке.

Решения временной следственной комиссии принимаются на ее заседании путем открытого или тайного голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов временной следственной комиссии. А на каждом заседании временной следственной комиссии ведутся протокол, который подписывается председателем и секретарем временной следственной комиссии, и стенограмма заседания. Председатель ВСК, согласно статье 14 Закона, отвечает за организацию работы, созыв заседаний, ведение заседаний, подписание решений, протоколов, выводов и предложений, а также за надлежащее информирование членов комиссии и приглашенных лиц.

Отдельное внимание в разъяснении уделено составу ВСК: количественный состав комиссии формируется с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп. Если фракция не воспользоалась правом на подачу кандидатуры, ВСК создается без ее представителя, но это не влияет на определение кворума — он исчисляется от состава, указанного в постановлении об образовании комиссии.

Еще один важный момент — в состав комиссии не может быть избран народный депутат Украины, у которого в случае избрания возникнет реальный или потенциальный конфликт интересов по вопросам, для расследования которых образуется указанная комиссия. Это действенный рычаг для дисквалификации отдельных депутатов через механизм обращения к Председателю ВРУ или в Комитет.

Исходя из разъяснения, предприниматели могут выстроить дорожную карту для справедливого и законного расследования. При получении требования или решения ВСК обязательно необходимо проверить кворум, провести аудит на предмет возможности возникновения конфликта интересов — это обязательные шаги при защите интересов в ВСК.

