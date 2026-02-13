Рада пропонує податкову пільгу до 50% для підприємств на прифронтових територіях

Прифронтові підприємства зможуть зменшувати податок на прибуток для відновлення виробництва.

Верховна Рада пропонує податкові стимули для відновлення промисловості в умовах війни.

Через тривалу збройну агресію російської федерації промисловий потенціал України опинився у критичному стані. Руйнування виробничих потужностей, об’єктів енергетичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу створюють серйозні ризики для економічної стабільності та зайнятості у постраждалих регіонах.

У відповідь на ці виклики Верховна Рада зареєструвала законопроєкт № 15011, який передбачає запровадження стимулюючих податкових механізмів для бізнесу.

Нині чинний Податковий кодекс України не має ефективних інструментів, які враховували б специфіку капітальних витрат на відновлення активів, зруйнованих війною. Тому законопроєктом пропонується доповнити Податковий кодекс України пунктом 74, що дозволяє підприємствам зменшувати оподатковуваний прибуток на витрати на відновлення зруйнованих війною виробничих потужностей до 50% доходу, отриманого як в Україні, так і за її межами.

Пільга стосується підприємств у Чернігівській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Донецькій областях, електроенергетичних компаній і резидентів «Дефенс Сіті».

Законопроєкт спрямований на економічну стабілізацію найбільш постраждалих регіонів, зміцнення енергетичної незалежності та розвиток оборонно-промислового комплексу шляхом:

запровадження дієвого механізму податкового стимулювання, що дозволяє платникам податку на прибуток спрямовувати частину коштів, які підлягали б оподаткуванню, на ремонт та реконструкцію пошкоджених основних засобів;

надання цільової підтримки підприємствам, чия діяльність зосереджена у прифронтових областях.

Це дозволить підтримати бізнес без створення критичних ризиків для наповнення державного бюджету в період воєнного стану та першочергової відбудови.

Також надання платникам податку на прибуток права зменшувати фінансовий результат на суму витрат на відновлення дозволить залишити частину прибутку всередині підприємства для його подальшого відновлення. Що критично важливо для збереження робочих місць і підтримки економічної активності у найбільш постраждалих регіонах.

За даними Державної податкової служби, у 2024 році податок на прибуток підприємств до держбюджету склав 271,1 млрд грн. У 2025 році надходження очікуються на рівні 284,7 млрд грн, а на 2026 рік заплановано 325,3 млрд грн. Тимчасове зменшення податку через пільгу буде невеликим і компенсується пізніше завдяки відновленню діяльності підприємств та покращенню їх фінансового стану. Це допоможе зберегти стабільну податкову базу та забезпечить надходження до державного й місцевих бюджетів у середньо- та довгостроковій перспективі, уникаючи значних втрат від закриття підприємств.

Метою законопроєкту є створення сприятливих податкових умов для швидкого відновлення промислового потенціалу України, стимулювання інвестицій у відбудову зруйнованих виробничих потужностей та підтримка стратегічно важливих галузей економіки, що зазнали втрат внаслідок збройної агресії російської федерації.

