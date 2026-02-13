Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Верховная Рада предлагает налоговые стимулы для восстановления промышленности в условиях войны

Из-за продолжительной вооружённой агрессии российской федерации промышленный потенциал Украины оказался в критическом состоянии. Разрушение производственных мощностей, объектов энергетической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса создаёт серьёзные риски для экономической стабильности и занятости в пострадавших регионах.

В ответ на эти вызовы Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 15011, который предусматривает внедрение стимулирующих налоговых механизмов для бизнеса.

В настоящее время действующий Налоговый кодекс Украины не имеет эффективных инструментов, учитывающих специфику капитальных затрат на восстановление активов, разрушенных войной. Поэтому законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс Украины пунктом 74, который позволяет предприятиям уменьшать налогооблагаемую прибыль на расходы на восстановление разрушенных войной производственных мощностей до 50% дохода, полученного как в Украине, так и за её пределами.

Льгота распространяется на предприятия в Черниговской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях, электроэнергетические компании и резидентов «Дефенс Сити».

Законопроект направлен на экономическую стабилизацию наиболее пострадавших регионов, укрепление энергетической независимости и развитие оборонно-промышленного комплекса посредством:

введения эффективного механизма налогового стимулирования, позволяющего плательщикам налога на прибыль направлять часть средств, подлежащих налогообложению, на ремонт и реконструкцию повреждённых основных средств;

предоставления целевой поддержки предприятиям, чья деятельность сосредоточена в прифронтовых областях.

Это позволит поддерживать бизнес без создания критических рисков для наполнения государственного бюджета в период военного положения и первоочередного восстановления. Также предоставление плательщикам налога на прибыль права уменьшать финансовый результат на сумму расходов на восстановление позволит оставить часть прибыли внутри предприятия для дальнейшего восстановления. Это критически важно для сохранения рабочих мест и поддержки экономической активности в наиболее пострадавших регионах.

По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году налог на прибыль предприятий в государственный бюджет составил 271,1 млрд грн. В 2025 году поступления ожидаются на уровне 284,7 млрд грн, а на 2026 год запланировано 325,3 млрд грн. Временное снижение налога за счёт льготы будет незначительным и компенсируется позже благодаря восстановлению деятельности предприятий и улучшению их финансового состояния.

Это поможет сохранить стабильную налоговую базу и обеспечит поступления в государственный и местные бюджеты в средне- и долгосрочной перспективе, избегая значительных потерь от закрытия предприятий.

Целью законопроекта является создание благоприятных налоговых условий для быстрого восстановления промышленного потенциала Украины, стимулирование инвестиций в восстановление разрушенных производственных мощностей и поддержка стратегически важных отраслей экономики, пострадавших в результате вооружённой агрессии российской федерации.

