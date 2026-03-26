Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Доповідач — член Вищої ради правосуддя Олексій Петрович Мельник, нагадав, що Служба судової охорони є підзвітною Вищій раді правосуддя. Відповідно до Регламенту Вищої ради правосуддя голова Служби судової охорони щороку до 15 березня року, наступного за звітним, подає до Вищої ради правосуддя письмовий звіт про діяльність органу.

Такий звіт був поданий 24 лютого 2026 року тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби судової охорони Петром Валентиновичем Салко.

З метою детального опрацювання звіту його було направлено для розгляду та надання пропозицій керівництву Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду та апеляційним судам.

За результатами опрацювання звіту надійшли відповіді від 28 апеляційних судів, з яких 18 повідомили про відсутність зауважень та пропозицій до звіту. Частина судів відзначила належний рівень організації діяльності служби та її покращення порівняно з попередніми роками.

Ще 10 судів, загалом позитивно оцінюючи діяльність служби у 2025 році, висловили пропозиції щодо усунення окремих недоліків. Ці пропозиції можна систематизувати за такими ключовими напрямами:

Посилення кадрового потенціалу, зокрема зменшення кількості вакантних посад. Удосконалення організації охорони судів, включаючи відновлення або запровадження цілодобового чергування в окремих судах та оптимізацію пропускного режиму. Модернізація матеріально-технічної бази, зокрема оновлення металодетекторів, систем відеоспостереження та забезпечення стабільної роботи сигналізації під час відключень електроенергії. Покращення фінансового та соціального забезпечення співробітників, передусім підвищення рівня грошового забезпечення. Розвиток професійної підготовки персоналу, включаючи навчання з реагування на надзвичайні ситуації та терористичні загрози, програми підвищення кваліфікації та психологічної підтримки. Удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності служби, зокрема надання співробітникам права складати протоколи про адміністративні правопорушення за неповагу до суду та уточнення гарантій їх правового захисту.

Загалом пропозиції судів формують комплексне бачення подальшого розвитку та вдосконалення діяльності Служби судової охорони як важливого елементу забезпечення безпеки судової системи.

Під час засідання було надано слово виконуючому обов’язки голови Служби судової охорони Петру Валентиновичу Салко для представлення звіту.

Розвиток та інституційна стабілізація Служби судової охорони України в умовах воєнного стану: результати діяльності у 2025 році

Ключові управлінські рішення, реалізовані у 2025 році, були спрямовані на вирішення трьох основних завдань:

Стабілізація функціонування служби в умовах воєнного стану та кадрового дефіциту. Оптимізація розподілу навантаження між підрозділами служби. Підвищення якості та ефективності забезпечення безпеки судів без значного збільшення штатної чисельності та бюджетних витрат.

Для досягнення цих цілей було застосовано низку нестандартних управлінських рішень, які фактично змінили концептуальний підхід до організації діяльності служби та прийняття управлінських рішень. Важливим фактором реалізації зазначених змін стала консолідована робота територіальних управлінь служби, а також підтримка з боку ДСА та ВРП.

Формування оптимальної чисельності підрозділів

Одним із ключових результатів стало завершення процесу формування мінімальної оптимальної штатної чисельності підрозділів забезпечення безпеки в кожному регіоні України. Це дозволило стабілізувати роботу служби та забезпечити більш ефективний розподіл навантаження між підрозділами.

Впровадження комбінованого режиму охорони судів

За сприяння ДСА було реалізовано масштабний проєкт з облаштування 152 судових будівель системами тривожної сигналізації. Реалізація цього проєкту дала можливість завершити запровадження комбінованого режиму охорони судових установ по всій території України, що дозволило: оптимізувати використання особового складу; зменшити навантаження на персонал; підвищити ефективність реагування на загрози.

Покращення фінансового забезпечення співробітників

Важливим кроком у стабілізації кадрової ситуації стало підвищення рівня грошового забезпечення співробітників. У 2025 році вперше за шість років мінімальний рівень грошового забезпечення співробітників служби було підвищено до 17 тисяч гривень. Крім того, було прийнято постанову Кабінету Міністрів України, яка передбачила додаткову винагороду співробітникам служби, що виконують службові завдання в районах, наближених до бойових дій. Це рішення дозволило частково усунути проблему, що виникла після виключення співробітників служби з переліку отримувачів доплат, передбачених постановою № 168.

Бронювання персоналу

Ще одним важливим фактором стабілізації служби стало збільшення обсягів бронювання співробітників до 80%, що дозволило забезпечити безперервність виконання функцій служби.

Відновлення системи професійної підготовки

За підтримки ДСА було відновлено діяльність навчального центру служби, розташованого у місті Вінниця. У 2025 році було запроваджено очну систему навчання співробітників, що стало важливим кроком у підвищенні професійного рівня персоналу.

Цифровізація управлінських процесів

Окремим напрямом розвитку стало впровадження цифрових інструментів управління. Було започатковано проєкт «Безпечний суд», який дозволяє в режимі реального часу відстежувати: розташування об’єктів, що перебувають під охороною; режим охорони кожного суду; кількість співробітників, залучених до охорони; рівень навантаження на суди (кількість відвідувачів та судових засідань). Використання цифрової платформи дозволило підвищити оперативність управління та ефективність планування ресурсів.

Оптимізація використання особового складу

Важливим результатом впроваджених змін стало збільшення кількості співробітників, які безпосередньо забезпечують охорону судів під час їх роботи. Зокрема: у 2024 році щоденно на службу заступало в середньому 1300–1350 співробітників; у 2025 році цей показник зріс до 1400–1450 співробітників.

Водночас керівництво служби зазначає, що для повноцінного забезпечення функціонування системи правосуддя необхідне подальше збільшення чисельності особового складу приблизно на 100–150 осіб.

Евакуації матеріальних ресурсів судової системи

Йдеться, зокрема, про евакуацію архівів судів та майна судових установ. Якщо у попередньому році було проведено 19 таких заходів, то у 2025 році їх кількість становила 11. Зазначені дії спрямовані на забезпечення збереження судової документації та матеріально-технічної бази судів в умовах воєнного стану.

Забезпечення безпеки безпосередньо під час функціонування судових установ

Аналіз статистичних показників свідчить про значне навантаження на систему охорони правосуддя. Щоденно працівники служби судової охорони запобігають спробам внесення до судових установ у середньому близько 600 заборонених предметів і речей. При цьому судові установи відвідують приблизно 30 тисяч осіб щодня, а до розгляду призначається в середньому до 25 тисяч судових засідань.

Кадрове забезпечення

Результати проведеного аудиту дозволили визначити реальну потребу в кадровому забезпеченні для належної організації безпеки в кожному суді. Крім того, зазначені заходи сприяли усуненню дисбалансу у розподілі кадрових ресурсів між регіонами, оскільки в окремих областях спостерігалася надмірна чисельність персоналу, тоді як в інших — його суттєвий дефіцит.

Важливе значення у функціонуванні служби судової охорони має кадрова політика. Якісний кадровий потенціал є ключовою передумовою ефективної діяльності будь-якої організації, зокрема й органів, відповідальних за безпеку правосуддя. У процесі реформування було оптимізовано штатну чисельність, приведено її у відповідність до реальних потреб системи та фінансових можливостей держави.

Мобільне рішення

Однією з інноваційних ініціатив стало впровадження мобільного додатку, розробленого територіальним управлінням служби в Закарпатській області. У додатку систематизовано алгоритми дій та повноваження працівників служби різних рівнів — від контролера до керівних посад.

У разі позитивних результатів апробації зазначеного мобільного рішення планується його подальше масштабування у межах всієї системи служби судової охорони.

Плани на 2026 рік

У 2026 році передбачається продовження курсу на поетапне доведення списочної чисельності персоналу служби до визначеного оптимального рівня.

Паралельно триває робота з нормативного забезпечення діяльності служби, зокрема супроводження двох законопроєктів — № 12025 та № 13036, які на даний час перебувають на стадії першого читання у Верховній Раді України. Прийняття зазначених законопроєктів має важливе значення для подальшого вдосконалення нормативно-правової бази функціонування служби, оскільки створить передумови для внесення змін до інших підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують її діяльність.

Аналіз отриманої інформації засвідчив, що загалом діяльність служби судової охорони має стабільний та позитивний характер, що свідчить про належний рівень організації роботи та ефективність виконання покладених на неї завдань у сфері забезпечення безпеки судових установ.

17 членів Вищої Ради правосуддя проголосували за визнання роботи служби судової охорони у 2025 році задовільною, а також направлення копії відповідного рішення до служби судової охорони та до ДСА.

