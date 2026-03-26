Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Докладчик — член Высшего совета правосудия Алексей Петрович Мельник, напомнил, что Служба судебной охраны подотчетна Высшему совету правосудия. В соответствии с Регламентом Высшего совета правосудия глава Службы судебной охраны ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, подает в Высший совет правосудия письменный отчет о деятельности органа.

Такой отчет был подан 24 февраля 2026 года временно исполняющим обязанности главы Службы судебной охраны Петром Валентиновичем Талпой.

С целью детальной проработки отчета он был направлен для рассмотрения и предоставления предложений руководству Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда и апелляционным судам.

По результатам проработки отчета поступили ответы от 28 апелляционных судов, из которых 18 сообщили об отсутствии замечаний и предложений к отчету. Часть судов отметила надлежащий уровень организации деятельности службы и ее улучшение по сравнению с предыдущими годами.

Еще 10 судов, в целом положительно оценивая деятельность службы в 2025 году, высказали предложения по устранению отдельных недостатков. Эти предложения можно систематизировать по таким ключевым направлениям:

Усиление кадрового потенциала, в частности уменьшение количества вакантных должностей. Совершенствование организации охраны судов, включая возобновление или введение круглосуточного дежурства в отдельных судах и оптимизацию пропускного режима. Модернизация материально-технической базы, в частности обновление металлодетекторов, систем видеонаблюдения и обеспечение стабильной работы сигнализации во время отключений электроэнергии. Улучшение финансового и социального обеспечения сотрудников, прежде всего повышение уровня денежного обеспечения. Развитие профессиональной подготовки персонала, включая обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации и террористические угрозы, программы повышения квалификации и психологической поддержки. Совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности службы, в частности предоставление сотрудникам права составлять протоколы об административных правонарушениях за неуважение к суду и уточнение гарантий их правовой защиты.

В целом предложения судов формируют комплексное видение дальнейшего развития и совершенствования деятельности Службы судебной охраны как важного элемента обеспечения безопасности судебной системы.

В ходе заседания слово для представления отчета было предоставлено исполняющему обязанности председателя Службы судебной охраны Петру Валентиновичу Талпе.

Развитие и институциональная стабилизация Службы судебной охраны Украины в условиях военного положения: результаты деятельности в 2025 году

Согласно докладу Петра Талпы, условия длительной военной агрессии против Украины, ограниченные финансовые ресурсы и кадровый дефицит создают дополнительные вызовы для функционирования органов системы правосудия. Важную роль в обеспечении безопасности судебной власти играет Служба судебной охраны, которая отвечает за охрану судов, поддержание общественного порядка в судебных учреждениях и обеспечение безопасности участников судебного процесса.

Организационное обеспечение функционирования осуществляется при участии Государственной судебной администрации Украины. В 2025 году перед службой стояла стратегическая задача стабилизации ее деятельности и повышения эффективности без существенного увеличения финансовой нагрузки на систему правосудия.

Основные задачи деятельности службы в 2025 году

Ключевые управленческие решения, реализованные в 2025 году, были направлены на решение трех основных задач:

Стабилизация функционирования службы в условиях военного положения и кадрового дефицита. Оптимизация распределения нагрузки между подразделениями службы. Повышение качества и эффективности обеспечения безопасности судов без значительного увеличения штатной численности и бюджетных расходов.

Для достижения этих целей был применен ряд нестандартных управленческих решений, которые фактически изменили концептуальный подход к организации деятельности службы и принятию управленческих решений. Важным фактором реализации указанных изменений стала консолидированная работа территориальных управлений службы, а также поддержка со стороны ГСА и ВСП.

Формирование оптимальной численности подразделений

Одним из ключевых результатов стало завершение процесса формирования минимальной оптимальной штатной численности подразделений обеспечения безопасности в каждом регионе Украины. Это позволило стабилизировать работу службы и обеспечить более эффективное распределение нагрузки между подразделениями.

Внедрение комбинированного режима охраны судов

При содействии ГСА был реализован масштабный проект по обустройству 152 судебных зданий системами тревожной сигнализации. Реализация этого проекта дала возможность завершить внедрение комбинированного режима охраны судебных учреждений по всей территории Украины, что позволило: оптимизировать использование личного состава; уменьшить нагрузку на персонал; повысить эффективность реагирования на угрозы.

Улучшение финансового обеспечения сотрудников

Важным шагом в стабилизации кадровой ситуации стало повышение уровня денежного обеспечения сотрудников. В 2025 году впервые за шесть лет минимальный уровень денежного обеспечения сотрудников службы был повышен до 17 тысяч гривен. Кроме того, было принято постановление Кабинета Министров Украины, предусмотревшее дополнительное вознаграждение сотрудникам службы, выполняющим служебные задачи в районах, приближенных к боевым действиям. Это решение позволило частично устранить проблему, возникшую после исключения сотрудников службы из перечня получателей доплат, предусмотренных постановлением № 168.

Бронирование персонала

Еще одним важным фактором стабилизации службы стало увеличение объемов бронирования сотрудников до 80%, что позволило обеспечить непрерывность выполнения функций службы.

Восстановление системы профессиональной подготовки

При поддержке ГСА была возобновлена деятельность учебного центра службы, расположенного в городе Винница. В 2025 году была введена очная система обучения сотрудников, что стало важным шагом в повышении профессионального уровня персонала.

Цифровизация управленческих процессов

Отдельным направлением развития стало внедрение цифровых инструментов управления. Был запущен проект «Безопасный суд», который позволяет в режиме реального времени отслеживать: расположение объектов, находящихся под охраной; режим охраны каждого суда; количество сотрудников, привлеченных к охране; уровень нагрузки на суды (количество посетителей и судебных заседаний). Использование цифровой платформы позволило повысить оперативность управления и эффективность планирования ресурсов.

Оптимизация использования личного состава

Важным результатом внедренных изменений стало увеличение количества сотрудников, которые непосредственно обеспечивают охрану судов во время их работы. В частности: в 2024 году ежедневно на службу заступало в среднем 1300–1350 сотрудников; в 2025 году этот показатель вырос до 1400–1450 сотрудников.

В то же время руководство службы отмечает, что для полноценного обеспечения функционирования системы правосудия необходимо дальнейшее увеличение численности личного состава примерно на 100–150 человек.

Эвакуация материальных ресурсов судебной системы

Речь идет, в частности, об эвакуации архивов судов и имущества судебных учреждений. Если в предыдущем году было проведено 19 таких мероприятий, то в 2025 году их количество составило 11. Указанные действия направлены на обеспечение сохранности судебной документации и материально-технической базы судов в условиях военного положения.

Обеспечение безопасности непосредственно во время функционирования судебных учреждений

Анализ статистических показателей свидетельствует о значительной нагрузке на систему охраны правосудия. Ежедневно работники службы судебной охраны предотвращают попытки проноса в судебные учреждения в среднем около 600 запрещенных предметов и вещей. При этом судебные учреждения посещают примерно 30 тысяч человек ежедневно, а к рассмотрению назначается в среднем до 25 тысяч судебных заседаний.

Кадровое обеспечение

Результаты проведенного аудита позволили определить реальную потребность в кадровом обеспечении для надлежащей организации безопасности в каждом суде. Кроме того, указанные меры способствовали устранению дисбаланса в распределении кадровых ресурсов между регионами, поскольку в отдельных областях наблюдалась избыточная численность персонала, тогда как в других — его существенный дефицит.

Важное значение в функционировании службы судебной охраны имеет кадровая политика. Качественный кадровый потенциал является ключевой предпосылкой эффективной деятельности любой организации, в том числе и органов, ответственных за безопасность правосудия. В процессе реформирования была оптимизирована штатная численность, приведена в соответствие с реальными потребностями системы и финансовыми возможностями государства.

Мобильное решение

Одной из инновационных инициатив стало внедрение мобильного приложения, разработанного территориальным управлением службы в Закарпатской области. В приложении систематизированы алгоритмы действий и полномочия работников службы разных уровней — от контролера до руководящих должностей.

В случае положительных результатов апробации указанного мобильного решения планируется его дальнейшее масштабирование в рамках всей системы службы судебной охраны.

Планы на 2026 год

В 2026 году предусматривается продолжение курса на поэтапное доведение списочной численности персонала службы до определенного оптимального уровня.

Параллельно продолжается работа по нормативному обеспечению деятельности службы, в частности сопровождение двух законопроектов — № 12025 и № 13036, которые в настоящее время находятся на стадии первого чтения в Верховной Раде Украины. Принятие указанных законопроектов имеет важное значение для дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы функционирования службы, так как создаст предпосылки для внесения изменений в другие подзаконные нормативно-правовые акты, регламентирующие ее деятельность.

Анализ полученной информации показал, что в целом деятельность службы судебной охраны носит стабильный и положительный характер, что свидетельствует о надлежащем уровне организации работы и эффективности выполнения возложенных на нее задач в сфере обеспечения безопасности судебных учреждений.

17 членов Высшего совета правосудия проголосовали за признание работы службы судебной охраны в 2025 году удовлетворительной, а также направление копии соответствующего решения в службу судебной охраны и в ГСА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.