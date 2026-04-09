У Раді планують змінити систему розподілу комунальних послуг: обіцяють усунути «несправедливі» нарахування

08:00, 9 квітня 2026
Законопроєкт пропонує змінити підхід до розподілу теплової енергії в багатоквартирних будинках із врахуванням фактичного споживання.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує суттєво переглянути підходи до розподілу теплової енергії та комунальних послуг у багатоквартирних будинках. Документ спрямований на усунення «несправедливих нарахувань», підвищення прозорості розрахунків та гармонізацію українських правил із європейськими стандартами енергоефективності.

Проблема полягає у тому, що чинна система створює дисбаланс в нарахуваннях, змушуючи частину споживачів оплачувати обсяги тепла, які фактично не були отримані. Це, за їхніми авторів законопроєкту, провокує конфлікти між мешканцями та постачальниками і гальмує впровадження енергоощадних технологій.

Ініціатива передбачає внесення змін до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» і може вплинути на те, як саме мешканці платитимуть за опалення у своїх будинках.

Законопроєкт пропонує відмовитися від чинного підходу з мінімальними частками середнього споживання тепла та запровадити більш диференційовану систему нарахувань.

Зокрема, передбачається:

  • скасування мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії та запровадження нового порядку розподілу обсягів тепла для опалення приміщень з урахуванням їхніх категорій;
  • для приміщень із вузлами розподільного обліку — нарахування здійснюється за показами приладів обліку теплової енергії;
  • для приміщень без вузлів обліку — розподіл здійснюється пропорційно опалювальній площі;
  • для приміщень з індивідуальним опаленням — нараховується обсяг теплової енергії транзитних трубопроводів системи опалення, що проходять через такі приміщення;
  • витрати на функціонування внутрішньобудинкової системи опалення розподіляються пропорційно опалювальній площі між приміщеннями без індивідуального опалення та не нараховуються на приміщення з індивідуальним опаленням і приміщення з транзитними мережами;

Окремий підхід до місць загального користування

Документ також уточнює правила оплати опалення місць загального користування.

Якщо у таких зонах немає опалювальних приладів — витрати не нараховуються. Якщо прилади є — витрати розподіляються між усіма опалювальними приміщеннями пропорційно площі, за винятком квартир з окремими входами або без підключення до загальної системи.

Ще одна пропозиція стосується системи гарячого водопостачання. Витрати на функціонування внутрішньобудинкових систем гарячої води пропонують включати безпосередньо до тарифу, без виділення окремого платежу за теплову енергію.

Необхідність внесення змін обґрунтовується тим, що Україна зобов’язана гармонізувати своє законодавство з європейським енергетичним правом у межах Угоди про асоціацію з ЄС та Енергетичного Співтовариства.

Зокрема, йдеться про імплементацію принципу «енергоефективність передусім» та вимог директив ЄС щодо точного обліку індивідуального споживання і прозорого виставлення рахунків.

Новий підхід, має забезпечити:

  • більш справедливі рахунки;
  • стимулювання енергоефективності;
  • зменшення кількості спорів у багатоквартирних будинках;
  • прозорі правила розрахунків.

