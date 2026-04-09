В Раде планируют изменить систему распределения коммунальных услуг: обещают устранить «несправедливые» начисления

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает существенно пересмотреть подходы к распределению тепловой энергии и коммунальных услуг в многоквартирных домах. Документ направлен на устранение «несправедливых начислений», повышение прозрачности расчетов и гармонизацию украинских правил с европейскими стандартами энергоэффективности.

Проблема заключается в том, что действующая система создает дисбаланс в начислениях, заставляя часть потребителей оплачивать объемы тепла, которые фактически не были получены. По словам авторов законопроекта, это провоцирует конфликты между жителями и поставщиками и тормозит внедрение энергосберегающих технологий.

Инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» и может повлиять на то, как именно жители будут оплачивать отопление в своих домах.

Законопроект предлагает отказаться от действующего подхода с минимальными долями среднего потребления тепла и внедрить более дифференцированную систему начислений.

В частности, предусматривается:

отмена минимальной доли среднего удельного потребления тепловой энергии и введение нового порядка распределения объемов тепла для отопления помещений с учетом их категорий;

для помещений с узлами распределительного учета — начисление осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии;

для помещений без узлов учета — распределение осуществляется пропорционально отапливаемой площади;

для помещений с индивидуальным отоплением — начисляется объем тепловой энергии транзитных трубопроводов системы отопления, проходящих через такие помещения;

расходы на функционирование внутридомовой системы отопления распределяются пропорционально отапливаемой площади между помещениями без индивидуального отопления и не начисляются на помещения с индивидуальным отоплением и помещения с транзитными сетями.

Отдельный подход к местам общего пользования

Документ также уточняет правила оплаты отопления мест общего пользования.

Если в таких зонах отсутствуют отопительные приборы — расходы не начисляются. Если приборы есть — расходы распределяются между всеми отапливаемыми помещениями пропорционально площади, за исключением квартир с отдельными входами или без подключения к общей системе.

Еще одно предложение касается системы горячего водоснабжения. Расходы на функционирование внутридомовых систем горячей воды предлагается включать непосредственно в тариф на услугу, без выделения отдельного платежа за тепловую энергию.

Необходимость внесения изменений обосновывается тем, что Украина обязана гармонизировать свое законодательство с европейским энергетическим правом в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Энергетического сообщества.

В частности, речь идет об имплементации принципа «энергоэффективность прежде всего» и требований директив ЕС относительно точного учета индивидуального потребления и прозрачного выставления счетов.

Новый подход должен обеспечить:

более справедливые счета;

стимулирование энергоэффективности;

уменьшение количества споров в многоквартирных домах;

прозрачные правила расчетов.

