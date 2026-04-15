Кабмін вніс зміни до Порядку призову, які суттєво змінюють життя контрактників та процедуру підтвердження права на відстрочку для тисяч українців

14:00, 15 квітня 2026
Що передбачають урядові зміни до порядку мобілізації та кого вони торкаються.
Кабінет Міністрів України вніс зміни  до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560.

Згідно з Постановою Уряду від 08 квітня 2026 р. № 467  вносяться певні корективи у процес мобілізації. Головні новації стосуються спрощення подачі документів через ЦНАПи та особливих гарантій для молоді, що обрала короткострокові контракти.

Однією з ключових новел стала зміна механізму подачі заяв на відстрочку. Тепер військовозобов’язані (за винятком заброньованих та працівників спецслужб) мають подавати заяви на ім'я голови комісії ТЦК особисто через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Це рішення має розвантажити територіальні центри комплектування та зменшити корупційні ризики. У заяві обов'язково зазначаються паспортні дані, ідентифікаційний код та підстави для отримання відстрочки.

Уряд також запровадив важливу соціальну гарантію для молоді. Йдеться про громадян віком від 18 до 25 років, які:

  • Під час воєнного стану уклали контракт на один рік.
  • Успішно завершили службу та були звільнені в запас (за закінченням строку або за сімейними обставинами).

Такі особи не підлягають призову протягом 12 місяців з дня звільнення. Протягом цього року вони можуть повернутися до війська виключно за власним бажанням.

Для отримання цього «імунітету» колишній військовослужбовець має особисто подати заяву на ім’я  керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку. Держава бере на себе зобов'язання зареєструвати таку заяву протягом одного робочого дня та внести дані до реєстру «Оберіг» протягом трьох днів.

Постанова чітко розмежовує повноваження мобілізаційних комісій. Відтепер комісії при ТЦК не розглядають питання відстрочок для певних категорій, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізацію». Зокрема, це стосується:

  • Заброньованих за органами влади.
  • Посадових осіб та керівників певних державних інституцій.
  • Співробітників СБУ та розвідувальних органів.

Для цих категорій діє окремий, переважно автоматизований або відомчий порядок підтвердження статусу.

Нововведення свідчать про спробу держави зробити мобілізацію більш «цивілізованою». Перенесення частини функцій до ЦНАПів та чітко прописані терміни реєстрації заяв (1–3 дні) мають на меті захистити права військовозобов'язаних від бюрократичної тяганини.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

Скріншот на 10 мільйонів гривень: ВС про роль Telegram у суді

Сьогодні переписка в чаті Telegram-каналу може стати вирішальним фактором у багатомільйонних господарських спорах.

Після укладення договору ціну за одиницю товару не можна збільшити більше ніж на 10%, навіть у воєнний час — ВС

ВС підтвердив, що навіть в умовах воєнного стану сукупне підвищення ціни за одиницю товару у договорі закупівлі не може перевищувати 10%.

Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

