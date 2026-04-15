Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560.

Согласно Постановлению Правительства от 08 апреля 2026 г. № 467 вносятся определенные коррективы в процесс мобилизации. Главные новации касаются упрощения подачи документов через ЦНАПы и особых гарантий для молодежи, выбравшей краткосрочные контракты.

Одной из ключевых новелл стало изменение механизма подачи заявлений на отсрочку. Теперь военнообязанные (за исключением забронированных и работников спецслужб) должны подавать заявления на имя председателя комиссии ТЦК лично через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Это решение должно разгрузить территориальные центры комплектования и уменьшить коррупционные риски. В заявлении обязательно указываются паспортные данные, идентификационный код и основания для получения отсрочки.

Правительство также ввело важную социальную гарантию для молодежи. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 25 лет, которые:

Во время военного положения заключили контракт на один год .

. Успешно завершили службу и были уволены в запас (по истечении срока или по семейным обстоятельствам).

Такие лица не подлежат призыву в течение 12 месяцев со дня увольнения. В течение этого года они могут быть призваны в армию исключительно по их согласию.

Для получения этого «иммунитета» бывший военнослужащий должен лично подать заявление на имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела по месту пребывания на воинском учете. Государство берет на себя обязательство зарегистрировать такое заявление в течение одного рабочего дня и внести данные в реестр «Оберег» в течение трех дней.

Постановление четко разграничивает полномочия мобилизационных комиссий. Отныне комиссии при ТЦК не рассматривают вопросы отсрочек для определенных категорий, определенных статьей 23 Закона «О мобилизации». В частности, это касается:

Забронированных за органами власти.

Должностных лиц и руководителей определенных государственных институций.

Сотрудников СБУ и разведывательных органов.

Для этих категорий действует отдельный, преимущественно автоматизированный или ведомственный порядок подтверждения статуса.

Новшества свидетельствуют о попытке государства сделать мобилизацию более «цивилизованной». Перенос части функций в ЦНАПы и четко прописанные сроки регистрации заявлений (1–3 дня) имеют целью защитить права военнообязанных от бюрократической волокиты.

