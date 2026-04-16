Забудовникам дадуть 72 години для відповіді на запит інспектора будівельного контролю

Тепер кожна перевірка — це повноцінне адміністративне провадження з правом на відвід інспектора.

Через нечіткі процедури та широкі повноваження інспекторів містобудівний контроль роками залишався однією з найбільш конфліктних сфер. Проте 11 квітня 2026 року набула чинності Постанова КМУ № 485, яка оновила систему державного архітектурно-будівельного контролю. Прийняття документу стало логічним кроком у межах інтеграції Закону України «Про адміністративну процедуру» до ДАБК. Відтепер кожна перевірка та кожна постанова про штраф мають відповідати нормам законодавства про адміністративну процедуру.

До того ж постановою внесено зміни до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Адміністративне провадження

До впровадження нових процедур система державного архітектурно-будівельного контролю діяла доволі відокремлено. Комунікація з учасниками будівництва здебільшого здійснювалася через рекомендовані листи, а відсутність представника на об’єкті могла або затягнути перевірку, або, навпаки, стати підставою для оперативного накладення штрафних санкцій без повноцінного захисту.

Відтепер заходи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюватимуться з урахуванням вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про адміністративну процедуру». А здійснення заходів ДАБК вважатимуться адміністративним провадженням.

Всі дії інспекторів також мають відповідати загальним принципам Закону «Про адміністративну процедуру». Зокрема, чітко розмежовуються:

процедурні рішення: накази на перевірку, направлення, акти перевірки, протоколи, приписи, а також висновки комісій.

процедурні дії: огляд об'єкта, фото- та відеофіксація (зокрема через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва).

Для розгляду звернень щодо порушень у сфері містобудівної діяльності при органах ДАБК створюватимуться спеціальні комісії щонайменше з трьох осіб. Більшість звернень підлягатимуть саме колегіальному розгляду.

Водночас передбачено виняток, коли керівник органу ДАБК зможе ініціювати одноосібну перевірку без створення комісії лише у випадках, якщо до звернення додано докази порушень, встановлені судом, або наявні факти загрози життю та здоров’ю людей.

Сторони провадження — заявник і забудовник — мають право брати участь у засіданнях комісій дистанційно, у форматі відеоконференції. Інформація про засідання має оприлюднюватися на сайті органу ДАБК щонайменше за чотири дні до їх проведення. Висновки комісій також підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті та на Єдиному державному порталі відкритих даних протягом 10 робочих днів.

Важливі зміни в порядку комунікації

Документом розширено способи комунікації з учасниками провадження: повідомлення можуть надсилатися через електронний кабінет, засоби електронного зв’язку або поштою з описом вкладення та підтвердженням вручення.

Належним підтвердженням поштового відправлення тепер є не просто квитанція, а документ з інформацією про відправлення та розрахунковий документ.

Якщо документ надіслано в електронний кабінет, датою отримання вважається день отримання інформації з Електронної системи. Якщо доставка відбулася у вихідний — датою вважається перший робочий день після вихідного.

Порядок відводу посадових осіб

Нові правила ДАБК передбачають запровадження інституту відводу та самовідводу посадових осіб. Підставами для самовідводу є наявність приватного інтересу, родинних зв’язків із учасниками провадження або інші обставини, що можуть вплинути на неупередженість рішення. Суб’єкти містобудування, своєю чергою, можуть заявляти клопотання про відвід, яке розглядається керівником органу в невідкладному порядку.

Якщо заміна уповноваженої особи неможлива, розгляд справи продовжується із залученням механізмів зовнішнього контролю, передбачених антикорупційним законодавством.

Нові вимоги до змісту постанов

Зміст постанови про накладення штрафу у сфері містобудівного контролю має відповідати вимогам статті 71 Закону України «Про адміністративну процедуру».

Документ повинен містити чітко визначені складові, що забезпечують його обґрунтованість і можливість ефективного оскарження.

Зокрема, обов’язковими складовими постанови є:

Фактичні обставини справи — детальний опис подій, які стали підставою для прийняття рішення;

Докази — конкретні матеріали справи, на які спирається орган під час ухвалення висновків;

Правова оцінка — аргументоване обґрунтування, чому встановлені дії є порушенням норм законодавства;

Порядок оскарження — чітке визначення способу, строків та процедури оскарження рішення.

Організація перевірок

Одним із ключових нововведень стало розширення повноважень керівника органу ДАБК щодо призначення експертиз. Тепер може бути призначена інженерно-технічна або інша експертиза, при цьому перевірка підлягає зупиненню до отримання її результатів.

Водночас встановлено обов’язок суб’єктів містобудування оперативно реагувати на запити інспекторів. Необхідні документи мають бути надані протягом трьох робочих днів. Такий строк фактично вимагає від учасників будівельного процесу постійної готовності документації.

Окремо закріплено обов’язковість фіксації перевірок. Фото-, аудіо- та відеозапис стають невід’ємною частиною інспекційної процедури, зокрема із застосуванням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

З одного боку, ці зміни суттєво посилюють рівень правової захищеності бізнесу, унеможливлюючи винесення необґрунтованих або формально вмотивованих постанов про накладення штрафів. З іншого боку, вони підвищують вимоги до забудовників і генпідрядників, зокрема щодо належного ведення документації та оперативного реагування на запити органів контролю.

